Seit 34 Jahren arbeitet Ingrid Sproll als freiberufliche Hebamme in Biberach. 6000 bis 7000 Babys und deren Mütter hat die Gründerin der Hebammengemeinschaft Biber-Nest in der Zeit betreut. Bei den Hausbesuchen, die sie bei jeder Wöchnerin mehrmals machte, schaute sie, wie es Mutter und Kind geht. Die Arbeit als Hebamme - zunächst an der Klinik, dann freiberuflich - bedeutete viele schöne Momente, aber auch Augenblicke voller Anspannung. Im Januar geht Ingrid Sproll in den Ruhestand.

Zum Hebammenberuf kam Ingrid Sproll über ihre Mutter. „Sie hatte zehn Kinder und wünschte sich, dass eines Hebamme wird“, erzählt die Biberacherin, die ursprünglich Physiotherapeutin werden wollte. Weil sie ein halbes Jahr auf den Beginn der Fachschule hätte warten müssen, entschied sie sich für eine Hebammenausbildung - und fand, wie sie sagt, ihre Berufung.

Ingrid Sproll ist seit 1989 als freiberufliche Hebamme in Biberach im Einsatz. Jetzt geht sie in den Ruhestand. (Foto: Birgit van Laak )

Nach der Ausbildung arbeitete sie an Kliniken in München und Memmingen, ab 1982 dann am Kreiskrankenhaus Biberach. Bei rund 2000 Geburten sei sie während ihrer gesamten Klinikzeit dabei gewesen, erzählt sie. „Helfen zu dürfen, wenn ein neues Leben schreit“, sei etwas ganz Besonderes.

Geburt ist auch für Hebammen emotionales Erlebnis

„Unmittelbar nach der Geburt geben wir der Mutter das Baby. Das ist der Augenblick, in dem die Eltern als Eltern geboren werden“ erzählt Ingrid Sproll. „Ich bin immer einen Schritt zurückgetreten, damit sie dieses Erlebnis ganz für sich allein zu haben.“ Es seien emotionale Minuten, auch für die Hebammen. „Wir stehen unter Anspannung, die sich dann löst. Das sind glückliche Momente für uns.“

„Ich hatte immer wieder Situationen, in denen mir die Tränen hochstiegen“, erinnert sich die 66-Jährige. „Zum Beispiel, wenn ich wusste, wie sehnlich sich Eltern ein Kind wünschten und sie endlich ein Baby im Arm hielten. So etwas geht nicht einfach an einem vorbei.“

Wegen ihrer kleinen Tochter entschied sie sich 1989, schrittweise in die Freiberuflichkeit zu wechseln. „Ich glaubte damals, die Freiberuflichkeit wäre besser vereinbar mit der Familie“, erzählt sie. 1990 verließ sie die Klinik ganz. Der Chefarzt habe ihre Pläne positiv gesehen, denn Hebammen für die Nachsorge wurden dringend benötigt.

Die Nachfrage war immens, erinnert sich Ingrid Sproll. Den Satz „Dich schickt der Himmel“, hörte sie immer wieder von den Wöchnerinnen. Bei den Hausbesuchen schaute sie nach dem Baby, kontrollierte Temperatur, Nabelheilung, Gewicht und sah nach, ob das Kind eine Gelbsucht entwickelt. Ebenso ausführlich widmete sie sich der Mutter, überprüfte die Rückbildung der Gebärmutter und die Wundheilung.

Als Hebamme die eigenen Grenzen kennen

Auch den emotionalen Zustand der Wöchnerin hatte sie im Blick, denn manche Frauen entwickeln eine Wochenbettdepression. Als Hebamme die eigenen Grenzen zu kennen, sei wichtig, betont sie. „Man muss wissen, wann man an einen Arzt weitergeben muss.“

Dass es einer Frau so schlecht gehe, sei zum Glück selten der Fall, sagt die Biberacherin, der es immer wichtig war, dass Hebammen mit Gynäkologen, Kinderärzten und -kliniken gut zusammenarbeiten.

Das Stillen bildete das dritte Thema bei den Hausbesuchen. Die Bedeutung des Stillens zu vermitteln, war Ingrid Sproll immer ein großes Anliegen. „Mitte der 1980er-Jahren hatte man festgestellt, wie wichtig und gesund Muttermilch ist.“ Doch Allgemeinwissen war das noch längst nicht. Die Großmütter hätten teilweise zu den Müttern gesagt: „Du bist auch nicht gestillt worden.“ Dann habe sie einen schweren Stand gehabt, erinnert sie sich.

2000 gründete Ingrid Sproll die Hebammengemeinschaft Biber-Nest. Im Team war es nicht nur möglich, mehr Wöchnerinnen zu betreuen, sondern auch Kurse anzubieten: von Geburtsvorbereitung über Babypflege bis Rückbildung. Wenn Wöchnerinnen ihr erzählten, die Kurse hätten Ängste genommen und Mut gemacht, freute sich Ingrid Sproll besonders.

Die Freiberuflichkeit erwies sich als stressig. Die Biberacherin war immer im Dienst, fuhr nachts und am Wochenende zu Notfällen. Auch emotional konnte die Arbeit anstrengend sein, etwa wenn sie Eltern direkt in die Kinderklinik schicken musste. „Wenn es dem Kind schlecht ging, nahm mich das mit. Dann habe ich auch gebetet“, erzählt Ingrid Sproll. Berichteten ihr die Eltern, dass dem Baby in der Klinik geholfen wurde, war ihre Erleichterung groß. Zum Glück habe sie in den vielen Jahren als Freiberufliche nie den Fall gehabt, dass ein Kind starb, sagt sie.

Auf 48 Jahre im Beruf schaut Ingrid Sproll nun zurück. „Es gab so viele schöne Momente“, erinnert sie sich an Hausbesuche, an glückliche Mütter und an Frauen, die sie umarmten und sich bedankten. Freude bereitete ihr auch, wenn sie erfuhr, dass sie schon die Mütter der Mütter betreut hatte und diese sie lobten.

„Ich habe gerne als Hebamme gearbeitet“, stellt die Biberacherin fest. Zum 1. Januar geht sie in den Ruhestand. „Ich werde die Kinder, die kleinen Bobbele, vermissen“, sagt sie.