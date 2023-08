SGM Ummendorf/Fischbach ist klarer Favorit

Eine ordentliche Blutauffrischung hat es für die Fußball–Kreisliga A I Riß gegeben. Mit den Bezirksliga–Absteigern SV Eberhardzell, VfB Gutenzell und dem TSV Ummendorf sowie dem Aufsteiger SGM Reinstetten/Hürbel kamen vier neue Mannschaften in die Staffel. Diese umfasst nur noch 13 Mannschaften, sodass immer ein Team spielfrei hat. Klarer Favorit auf die Meisterschaft ist die neu gegründete SGM Ummendorf/Fischbach, die in der SZ–Umfrage in der Sommerpause, bei der Mehrfachnennungen möglich waren, zehn Mal genannt wurde. Weit dahinter folgt der VfB Gutenzell mit zwei sowie der SV Eberhardzell und der SV Erolzheim mit je einem Verein, der ihnen die Meisterschaft zutraut.

Wie geht die neu gegründete SGM Ummendorf/Fischbach mit der Favoritenrolle um? „Diese Umfrage erzeugt bei uns keinen Druck, wir wollen zusammenwachsen und jeden Sonntag einen guten Fußball spielen, dann kommt eine gute Platzierung am Ende von ganz allein“, sagt Stefan Hess, Co–Spielertrainer der SGM. „Der Abstieg war für uns bitter, aber wir wollen jetzt wieder nach vorn schauen.“ SGM–Chefcoach Stefan Wiest fügt hinzu: „Durch viele Nennungen bei der SZ–Umfrage als Meisterschaftsanwärter ist noch keine Mannschaft Meister geworden, deshalb messe ich der Umfrage auch nicht die große Bedeutung bei.“

Bei den etablierten Kreisliga–A-Mannschaften sitzen gegenüber dem Vorjahr drei neue Übungsleiter auf der Trainerbank. Bei den Zugängen ragt der SV Erolzheim mit neun Spielern heraus. Die LJG Unterschwarzach hat dagegen 13 Abgänge zu verkraften, bei nur drei Zugängen. Es wird keine einfache Saison werden, dessen ist sich LJG–Spielleiter Michael Steinhauser bewusst: „Mehrere Spieler, die ihre Karriere beendeten, haben auch körperliche Blessuren, die ein Weitermachen unmöglich gemacht haben. Wir hätten gern noch zwei erfahrene Kreisliga–A-Spieler in unserem Kader gehabt, aber Akteure, die wir ansprachen, wollten Geld für ihre Dienste und das machen wir bei der LJG Unterschwarzach nicht.“ Für eine Reserve–Mannschaft habe es aber am Ende leider nicht mehr gereicht. „Deshalb haben wir dort eine SGM mit dem SV Eberhardzell gegründet“, so Steinhauser.

Es wird spannend werden, wie sich vor allem die Bezirksliga–Absteiger in der neuen Spielklasse präsentieren. Für eine Reihe von Teams wird der Klassenerhalt zuerst einmal im Fokus stehen. Eine Saison ist lang und durch Verletzungen von Leistungsträgern kann am Ende die Sache ganz anders ausgehen.

Der erste Spieltag startet am Samstag, 26. August, mit der Partie des Aufsteigers SGM Reinstetten/Hürbel gegen den in der Saison 22/23 bis zum letzten Spieltag um den Aufstiegsrelegationsplatz kämpfenden FC Bellamont. Am Sonntag steigt dann das Illertalderby zwischen dem SV Kirchdorf und dem SV Erolzheim. Beide Teams wollen ihre ordentliche Saison 22/23 in der neuen Spielzeit wiederholen und es noch besser machen.

Ebenfalls spannend könnte die Partie zwischen der SGM Ummendorf/Fischbach und der SGM Tannheim/Aitrach werden. Ummendorf/Fischbach ist der große Favorit auf die Meisterschaft, aber die Gäste spielten in der Vorsaison zumindest eine ganz starke Vorrunde. Bezirksliga–Absteiger SV Eberhardzell hat den BSC Berkheim zu Gast und Absteiger VfB Gutenzell reist zum SV Ellwangen. Die beiden in der Vorsaison in der Kreisliga A spielenden Vereine waren in der abgelaufenen Spielzeit im Tabellenmittelfeld angesiedelt.

Der erste Spieltag im Überblick: SGM Reinstetten/Hürbel – FC Bellamont (Samstag, 26. August, Anstoß: 16 Uhr), LJG Unterschwarzach – SV Winterstettenstadt, SV Eberhardzell – BSC Berkheim, SV Ellwangen – VfB Gutenzell, SV Kirchdorf – SV Erolzheim, SGM Ummendorf/Fischbach – SGM Tannheim/Aitrach (alle Sonntag, 27. August, 15 Uhr).