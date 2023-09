SGM Ummendorf/Fischbach fegt Erolzheim vom Platz

Der starker Aufsteiger SGM Reinstetten/Hürbel hat in der Fußball–Kreisliga A I Riß auch gegen die SGM Tannheim/Aitrach gewonnen. Die SGM Ummendorf/Fischbach fegte einen weiteren Gegner vom Platz. Auch Bezirksliga–Absteiger Gutenzell kam gegen Kirchdorf zum zweiten Sieg.

FC Bellamont — SGM Rot/Haslach 1:1 (1:1). Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und konnten bereits in der vierten Minute durch Kai Ole Bathel mit 1:0 in Führung gehen. Die Antwort des FCB ließ aber nicht lange auf sich warten, Lorenz Bader erzielte nach zehn Minuten den 1:1–Ausgleich. In der 25. Minute wurden die Gastgeber durch eine Gelb–Rote Karte geschwächt. Bellamont gelang es 65 Minuten lang diesen Ausfall zu kompensieren und mit einem leistungsgerechten Unentschieden vom Platz zu gehen. Res.: 1:4.

SGM Tannheim/Aitrach — SGM Reinstetten/Hürbel 1:2 (1:0). Die Gäste begannen stark, trotzdem konnte die Heimelf nach zehn Minuten in Führung gehen. In der Folgezeit war die Partie ausgeglichen. Die Heimelf belohnte sich nicht und musste stattdessen zwei vermeidbare Gästetreffer hinnehmen. Tore: 1:0 Jens Fackler (10.), 1:1 Jan Binanzer (60.), 1:2 Samuel Mohr (81.). Res.: 2:1.

SV Erolzheim — SGM Ummendorf/Fischbach 1:7 (1:2). In der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber die Partie noch offen gestalten. Im zweiten Spielabschnitt aber setzten sich die körperlich überlegenen Gäste immer mehr in Szene und nutzten ihre Tormöglichkeiten eiskalt aus. Der Sieg der SGM ist hochverdient, fiel aber trotzdem am Ende ein paar Tore zu hoch aus. Tore: 1:0 Kevin Bauer (4.), 1:1, 1:6 Timo Winter (14., 86.), 1:2 Niklas Mayer (33.) 1:3 Stefan Grell (51.), 1:4, 1:7 Matthias Hatzing (56., 88.), 1:5 Lennard von Rüden (77.). Res.: 1:3.

VfB Gutenzell — SV Kirchdorf 3:1 (1:1). Im ersten Durchgang waren beide Teams gleichwertig. In der zweiten Halbzeit war der Bezirksliga–Absteiger cleverer und seine größere Erfahrung zahlte sich aus. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg des VfB Gutenzell in Ordnung. Tore: 1:0 Michael Poser (2.), 1:1 Lukas Göppel (45.), 2:1 Christian Haupt (60.), 3:1 Andreas Höhn (69.).

BSC Berkheim — SV Ellwangen 3:0 (2:0). Zu Beginn des Spiels waren die Gäste die aktivere Mannschaft, aber der BSC machte mit der ersten Chance das 1:0. Nach der Führung kamen die Gastgeber besser ins Spiel und legten vor der Pause noch nach. Mit dem 3:0 in der 68. Minute war das Spiel endgültig gelaufen. Die Gäste waren an diesem Tag im Abschluss zu schwach. Tore: 1:0 Marco Schiebel (10.), 2:0 Daniel Welser (33.), 3:0 Niklas Weiß (68.). Res.: 6:1.