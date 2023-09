SGM Ummendorf/Fischbach bittet zum Spitzenspiel

Die Bezirksliga–Absteiger SGM Ummendorf/Fischbach, SV Eberhardzell und VfB Gutenzell haben mit zwei meist überzeugenden Siegen bislang den Ton in der Fußball–Kreisliga A I Riß angegeben. Mit dabei ist noch überraschenderweise der Aufsteiger SGM Reinstetten/Hürbel, der sich ebenfalls sechs Punkte erspielen konnte.

Am Tabellenende stehen die Illertalvereine SGM Tannheim/Aitrach und SV Erolzheim sowie der SV Ellwangen und die LJG Unterschwarzach, die ebenfalls noch nichts auf dem Konto haben. Allerdings hat die LJG Unterschwarzach bisher erst ein Spiel bestritten. Durch die ungerade Zahl 13 ist immer eine Mannschaft in der Kreisliga A I spielfrei, was zu einer gewissen Verzerrung der Tabelle führt.

Spitzenspiel des dritten Spieltags

Das Spitzenspiel des dritten Spieltages in der Kreisliga A I steigt am Sonntag zwischen dem Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach und dem VfB Gutenzell. Für Marcel Übelhör (Foto: VfB), Trainer des VfB Gutenzell, ist die SGM der klare Favorit. „Wir haben zwar auch sechs Punkte wie der Tabellenführer, aber die Ergebnisse von Ummendorf/Fischbach sind die eindeutig klareren. Die Gastgeber haben bisher 13 Tore erzielt und sind in der Offensive sehr stark und auch mit nur einem Gegentor in der Defensive eine Hausnummer“, sagt Übelhör.

„Wir taten uns beim Auftaktspiel in Ellwangen lange Zeit sehr schwer und im letzten Heimspiel gegen den SV Kirchdorf kamen wir erst nach der Pause so richtig in Fahrt. Wir freuen uns auf das Spiel, es fängt bei null an und es dauert 90 Minuten und da werden auch wir unsere Chancen bekommen.“ Spielort ist Ummendorf.

Illertalderby in Kirchdorf

Ein Illertalderby steht mit der Begegnung SV Kirchdorf gegen den BSC Berkheim auf dem Spielplan. Der Gastgeber SV Kirchdorf ging beim VfB Gutenzell leer aus. Das Gästeteam aus Berkheim war im Heimspiel gegen den SV Ellwangen mit 3:0 erfolgreich. Ein Derby will keiner verlieren und erst recht nicht, wenn es auf dem eigenen Sportgelände stattfindet.

Zwei Spiele, zwei Siege (gegen den FC Bellamont und die SGM Tannheim/Aitrach): Besser kann die Bilanz nicht sein, besonders wenn es sich um einen Aufsteiger handelt. Die SGM Reinstetten/Hürbel kann dieses Ergebnis vorweisen und empfängt am Sonntag das Tabellenschlusslicht SV Erolzheim. Die Illertaler kamen gegen die SGM Ummendorf/Fischbach mit 1:7 unter die Räder und wollen wieder Boden unter die Füße bekommen. Spielort ist Hürbel.

Verunsicherter Gegner

Die SGM Rot/Haslach hat Heimrecht gegen die SGM Tannheim/Aitrach. Das Gästeteam startete denkbar schlecht in die neue Spielzeit. Gegen Ummendorf/Fischbach gab es eine 0:6–Klatsche und auch im Heimspiel gegen die SGM Reinstetten/Hürbel musste man eine 1:2–Niederlage einstecken. Die SGM Rot/Haslach hat erst ein Spiel absolviert, in Bellamont holte man ein 1:1. Rot/Haslach hat einen verunsicherten Gegner zu Gast und hat deshalb durchaus Chancen auf ein Erfolgserlebnis. Spielort ist Rot an der Rot.

Der Spieltag im Überblick: SV Kirchdorf — BSC Berkheim, SGM Ummendorf/Fischbach — VfB Gutenzell, SGM Reinstetten/Hürbel — SV Erolzheim, SGM Rot/Haslach — SGM Tannheim/Aitrach (Anstoß: alle Sonntag, 10. September, 15 Uhr).