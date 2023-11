SGM Tannheim/Aitrach peilt Auswärtssieg an

Der Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach hat in der Fußball-Kreisliga A I Riß Heimrecht gegen die SGM Rot/Haslach. Verfolger VfB Gutenzell reist zur LJG Unterschwarzach. Die SGM Tannheim/Aitrach versucht, beim SV Ellwangen noch etwas fürs Punktekonto zu tun. Der BSC Berkheim reist zum SV Winterstettenstadt.

So richtig Spannung ist in der Kreisliga A I an der Tabellenspitze aufgekommen. Für den Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach ist es ein bisschen zu viel Spannung. Der Spitzenreiter ließ bei der SGM Reinstetten/Hürbel zwei Punkte liegen und hat nur noch einen Zähler Vorsprung vor dem VfB Gutenzell. Da nutzt zunächst auch das tolle Torverhältnis von Ummendorf/Fischbach wenig. Zum Heimspiel wird die SGM Rot/Haslach erwartet, die sich so langsam Sorgen in die andere Richtung machen muss. Die Gäste können nicht immer davon ausgehen, dass die Mannschaften hinter ihnen bei ihren Spielen immer leer ausgehen. Spielort ist Ummendorf.

Der VfB Gutenzell will wieder dahin, wo er hergekommen ist, nämlich in die Bezirksliga. Die Niederlage gegen die SGM Ummendorf/Fischbach war bisher der einzige Ausrutscher. Es sind nicht immer die hohen Siege, die der VfB abliefert, aber drei Punkte gibt es allemal. Auch bei der LJG Unterschwarzach geht Gutenzell als Favorit in die Partie. Die LJG ist Vorletzter mit sechs Punkten. Phasenweise kann Unterschwarzach mithalten, aber für etwas Zählbares am Ende reicht es meist nicht.

Das Tabellenschlusslicht SV Ellwangen hat die SGM Tannheim/Aitrach zu Gast. Der SVE verlor das Derby gegen den FC Bellamont und fängt irgendwie wieder von vorn an. Die Gäste von der SGM Tannheim/Aitrach können mit dem bisherigen Saisonverlauf auch noch nicht zufrieden sein. „In der letzten Saison lief in der Vorrunde alles optimal“, so SGM-Spielertrainer Daniel Biechele (Foto: SGM). „Wir spielen nicht konstant und können unser Spiel oft nicht durchdrücken. Des Weiteren kommt noch hinzu, dass die Spiele, die in der Vorsaison auf der Kippe standen, gewonnen wurden und in der laufenden Spielzeit leider verloren gehen. Die noch anstehenden Spiele der Vorrunde gegen Ellwangen und Kirchdorf wollen wir noch gewinnen, was nicht einfach werden wird, um auf einem beruhigenden Mittelfeldplatz überwintern zu können.“

Auch der andere Bezirksliga-Absteiger, der SV Eberhardzell, gehört zu den vier Mannschaften, die mehr als 20 Punkte haben. Deshalb geht der SV Eberhardzell auch als Favorit in das Heimspiel gegen den SV Erolzheim. Die Illertaler haben sich wieder ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet und wären mit einem Remis in diesem Spiel zufrieden.

Ebenfalls im Tabellenmittelfeld ist der SV Kirchdorf angesiedelt, der Heimrecht gegen den FC Bellamont hat. Gastgeber Kirchdorf holt die Punkte, die man einfahren muss, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen. Jüngstes Beispiel ist der 1:0-Sieg gegen die SGM Rot/Haslach. Durch den Derbysieg gegen den SV Ellwangen hat sich der FC Bellamont etwas Luft verschafft. Mit einem weiteren Sieg wären die größten Sorgen in Bellamont vorerst vertrieben.

Große Sorgen muss sich der BSC Berkheim machen, der zum SV Winterstettenstadt reist. Der BSC steht auf Platz elf und hat erst sieben Punkte. Die Personalnot und das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, machen die Begegnung in Winterstettenstadt nicht einfach. Der SVW kann abwarten, was in dieser Partie auf ihn zukommt.

Der 12. Spieltag im Überblick: LJG Unterschwarzach ‐ VfB Gutenzell (Samstag, 4. November, 14.30 Uhr), SV Eberhardzell ‐ SV Erolzheim, SV Ellwangen ‐ SGM Tannheim/Aitrach, SV Kirchdorf ‐ FC Bellamont, SGM Ummendorf/Fischbach ‐ SGM Rot/Haslach, SV Winterstettenstadt ‐ BSC Berkheim (alle Sonntag, 5. November, 14.30 Uhr).