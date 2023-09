SGM Laupertshausen/Maselheim erwartet schwere Aufgabe

Ein Trio mit der SGM Äpfingen/Baltringen, der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und der SGM Laupertshausen/Maselheim führt aktuell die Tabelle in der Fußball–Kreisliga A II Riß jeweils mit sechs Punkten an. Am Tabellenende haben sich die SF Bronnen und die SGM Warthausen/Birkenhard II noch keinen Zähler erkämpfen können.

Schwerste Aufgabe des Spitzentrios

Die schwerste Aufgabe des Spitzentrios dürfte am dritten Spieltag die SGM Laupertshausen/Maselheim haben, die bei Türkspor Biberach antreten muss. Die Gastgeber spielten gegen Schönebürg unentschieden, legten aber gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II mit einem 7:0–Sieg richtig los. Die von Daniel Hiller trainierte SGM Laupertshausen/Maselheim spielte gegen den SC Schönebürg sehr geschickt und ging mit einem 3:0–Erfolg vom Feld. Am ersten Spieltag gab es einen knappen 1:0–Sieg gegen die SGM Stafflangen/Rissegg. Für Türkspor Biberach ist klar, diese Partie wird nicht so einfach werden wie gegen Warthausen/Birkenhard II. Die Gäste werden merken, dass nicht jedes Spiel so positiv verläuft wie gegen den SC Schönebürg.

Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren war gegen den FV Rot in einem hart umkämpften Spiel der 2:1–Sieger. Am Sonntag reist die SGM zum SV Mietingen II und hat dort die Favoritenrolle inne. Die Mietinger „Zweite“ hatte beim FC Mittelbiberach mit 2:4 das Nachsehen. Einfach wird es aber für die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren in Mietingen nicht werden.

Machbares Auswärtsspiel

Ebenfalls machbar erscheint die Aufgabe für den derzeitigen Tabellenführer SGM Äpfingen/Baltringen, der zur SGM Stafflangen/Rissegg fährt. Die Gastgeber kamen beim SV Sulmetingen II zu den ersten drei Punkten, aber in dieser Partie sind sie in der Außenseiterrolle. Äpfingen/Baltringen behielt am Ende gegen Mettenberg die Oberhand, obwohl der Heimsieg eine Zeit lang auf wackligen Beinen stand. Spielort ist Rißegg.

Knapp war die Niederlage des FV Rot bei der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Im anstehenden Heimspiel gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II sollte es aber für die Roter wieder besser aussehen. Die Gäste konnten bisher noch kein Tor erzielen, mussten aber bereits zehn Gegentreffer einstecken.

Remis wäre ein Erfolg

Die SF Bronnen haben es derzeit nicht leicht. Mit dem FC Mittelbiberach kommt nun wieder ein Gegner, der im Vorfeld als Favorit gehandelt wurde. Mittelbiberach will zumindest in der Spitzengruppe mitmischen und braucht daher einen Auswärtserfolg. Für die bisher mit null Punkten dastehenden Sportfreunde wäre ein Remis ein Erfolg.

Für die SG Mettenberg wäre in den beiden Spielen gegen den SV Sulmetingen II und die SGM Äpfingen/Baltringen mehr drin gewesen, als unter dem Strich nur ein Punkt. Aber diese Chancen sind schon vorbei, im anstehenden Heimspiel gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt besteht die Gelegenheit, alles besser zu machen. Allerdings werden die noch ungeschlagenen Gäste etwas dagegen haben.

Schönebürg will nichts anbrennen lassen

Zwei Mannschaften, die mit dem vergangenen Sonntag nicht zufrieden sind, treffen mit dem SC Schönebürg und dem SV Sulmetingen II aufeinander. Mit einer 0:3–Niederlage kam Schönebürg aus Laupertshausen zurück und der Aufsteiger SV Sulmetingen II musste der SGM Stafflangen/Rissegg am Ende alle drei Punkte mitgeben. Auf eigenem Sportgelände will der SC Schönebürg in diesem Spiel nichts anbrennen lassen.

Der Spieltag im Überblick: SV Mietingen II — SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (Anstoß: Sonntag, 10. September, 14.15 Uhr), Türkspor Biberach — SGM Laupertshausen/Maselheim, FV Rot — SGM Warthausen/Birkenhard II, SF Bronnen — FC Mittelbiberach, SG Mettenberg — SGM Alberweiler/Aßmannshardt, SGM Stafflangen/Rissegg — SGM Äpfingen/Baltringen, SC Schönebürg — SV Sulmetingen II (alle Sonntag, 10. September, 15 Uhr).