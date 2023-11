SGM Erlenmoos/Ochsenhausen überwintert an der Spitze

In der Fußball-Kreisliga B II Riß geht die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen nach dem 4:2-Sieg gegen die SGM Ummendorf/Fischbach II als Tabellenführer in die Winterpause. Die Verfolger SV Baustetten II und SGM Schemmerhofen/Ingerkingen bleiben aber weiter in Lauerstellung-

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen ‐ SGM Ummendorf/Fischbach II 4:2 (1:2). Der Tabellenführer tat sich gegen einen ebenbürtigen Kontrahenten in der ersten Hälfte schwer richtig Tritt zu fassen. Dies änderte sich aber nach Wiederanpfiff, denn die Heimelf übernahm da das Kommando. Tore: 0:1 Stefan Kärcher (8.), 1:1 Dominik Heuse (15.), 1:2 Eigentor (33.), 2:2 Rafael Birkle (55.), 3:2,4:2 Jason Natterer (65./FE,70./FE).

SV Baustetten II ‐ SGM Mittelbuch/Ringschnait II 3:1 (1:0). In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie nutzte der Tabellenzweite seine Chancen konsequent und ließ dank einer kompakten Abwehr vor dem eigenen Tor nur wenig zu. Tore: 1:0 Nico Ruf (15.), 2:0 Florian Huber (75.), 3:0 Erik Schmid (84.), 3:1 Maximilian Hellgoth (90. +2/FE). Res.: 2:1.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen ‐ SGM Baltringen/Äpfingen II 4:3 (2:0). Als der dreifache Torschütze David Geiger zum 4:1 einnetzte schien das Derby schon gelaufen. Doch der Gast kam nochmals auf 4:3 heran. In einer hektischen Schlussphase gab es jedoch keine Tore mehr. Tore: 1:0, 2:0, 4:1 David Geiger (21., 35., .59.), 2:1 Jonas Alois Ruf (56.), 3:1 Marcel Link (57.) 4:2 Manuel Schneider (61.), 4:3 Carlo Gründler (75.).

SGM Sießen/Wain ‐ SGM Altheim/Schemmerberg 3:1 (2:0). Im Duell der Tabellennachbarn geriet der Sieg der zumeist dominierenden Gastgeber nie ernsthaft in Gefahr. In Hälfte parierte Vinzent Weiß, Torwart der Heimelf mehrfach glänzend. Tore: 1:0 Julian Mayr (26.), 2:0 Steffen Weißenberger (34.), 3:0 Timo Kammerer (60.), 3:1 Laurens Burkhardt (73.).

VfB Gutenzell II ‐ SF Schwendi II. Die Partie findet erst am 24. März 2024 statt (Anpfiff: 13.15 Uhr).