SGM Erlenmoos/Ochsenhausen steckt sich neues Ziel

Die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen ist zur Winterpause der Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga B II Riß. Der A-Liga-Absteiger, den vor der Saison drei Mannschaften als kommenden Meister auf der Rechnung hatten, ist als einziges Team noch ungeschlagen. Die Bilanz nach zehn absolvierten Spielen: neun Siege, ein Unentschieden und eine Tordifferenz von 25:7.

Lob für Neu-Trainer Bernsdorff

„Wir haben bislang fast das Maximale rausgeholt. Einzig gegen Schemmerhofen/Ingerkingen haben wir Punkte liegengelassen“, sagt Philipp Hoffmann, Abteilungsleiter des SV Erlenmoos, und fügt hinzu: „In manchen Spielen wie gegen die SGM Mittelbuch/Ringschnait oder die SGM Altheim/Schemmerberg hatten wir auch das Glück auf unserer Seite. Insgesamt sind wir dennoch sehr zufrieden.“

Im SGM-Lager hatte man sich laut Hoffmann zwar erhofft, zur Winterpause im Aufstiegsrennen mit dabei zu sein, dass es aber so gut laufen würde, war vor dem Saisonbeginn nicht klar gewesen. „Wir haben viele neue Spieler aus der eigenen Jugend im Kader und mit Lukas Bernsdorff auch einen neuen Trainer. Er macht wirklich einen hervorragenden Job, hat die Mannschaft definitiv weitergebracht“, so der 23-Jährige.

Gipfeltreffen zum Start 2024

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation steckt sich die SGM nun ein neues Ziel, das vor der Saison noch „um den Aufstieg mitspielen“ lautete. „Jetzt wollen wir die bisherigen Leistungen bestätigen und auch Meister werden“, sagt Hoffmann. „Wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird. Die ersten drei Spiele im neuen Jahr werden schon zeigen wohin die Reise geht. Die sind richtungsweisend.“

Im Nachholspiel und Gipfeltreffen gastiert Erlenmoos/Ochsenhausen zunächst am Samstag, 23. März 2024 (Anstoß: 13.15 Uhr), beim Tabellenzweiten SV Baustetten II (10 Spiele/25:10 Tore/25 Punkte). „Baustetten II ist für mich die Überraschungsmannschaft. Das hatte wohl keiner auf dem Schirm, dass der SVB II oben mitmischen wird“, so der SVE-Abteilungsleiter. Die Spielzeit 2022/23 hatte Baustetten II noch als Tabellenletzter mit nur sechs Punkten (20:64 Toren) abgeschlossen.

Am Samstag, 30. März 2024 (Anstoß: 15 Uhr), tritt Erlenmoos/Ochsenhausen beim Tabellenvierten FC Inter Laupheim (10 Spiele/20:10 Tore/18 Punkte) an. Am Sonntag, 14. April 2024 (Anpfiff: 15 Uhr), trifft die SGM dann zu Hause erneut auf den SV Baustetten II. Neben dem SVB II und Inter sieht Hoffmann den Tabellendritten SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (11 Spiele/21:15 Tore/21 Punkte) noch als weiteren Konkurrenten im Meisterschaftskampf an.

Keine personellen Veränderungen

Personelle Veränderungen im Kader wird es laut dem SVE-Abteilungsleiter Stand jetzt keine geben in der Winterpause. „Wir sind aber schon noch auf der Suche nach Zugängen. Einige Gespräche laufen. Mal schauen, was dabei rauskommt“, sagt er. „Wenn es nicht klappt, dann bin ich trotzdem guter Dinge, dass wir Meister werden können mit dem aktuellen Kader.“

Offizieller Trainingsauftakt sei am 14. Februar. Zuvor tritt die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen noch bei der am Freitag, 5. Januar 2024, beginnenden Hallenkreismeisterschaft in Biberach an. „Da erwarten wir uns nichts Großes“, so Hoffmann. „Wir haben eine schwere Vorrundengruppe mit dem FV Biberach, dem FC Wacker Biberach I, dem SV Schemmerhofen und dem FC Inter Laupheim I erwischt. Da wollen wir uns bestmöglich verkaufen. Das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt.“

