SGM Erlenmoos/Ochsenhausen ist klarer Titelfavorit

Die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen geht als klarer Meisterfavorit in die Restrunde der Fußball-Kreisliga B II Riß. Alle elf Mannschaften glauben, dass der noch ungeschlagene Spitzenreiter auch am Saisonende auf Rang eins stehen wird. Das ist das Ergebnis der SZ-Umfrage in der Winterpause gewesen, bei der Mehrfachnennungen möglich gewesen sind.

Bevor am Samstag, 30. März, der erste komplette Spieltag in diesem Jahr steigt, stehen am kommenden Wochenende noch zwei Nachholpartien auf dem Programm: Der Tabellenzweite SV Baustetten II empfängt im Spitzenspiel Erlenmoos/Ochsenhausen (Samstag, 13.15 Uhr) und der VfB Gutenzell II die SF Schwendi II (Sonntag, 13.15 Uhr).

Selbstbewusstsein im SGM-Lager

„Es ehrt uns sehr, dass uns die Konkurrenz so hoch einschätzt. Aber durch ein Umfrageergebnis ist noch niemand Meister geworden“, sagen Philipp Hoffmann, Abteilungsleiter des SV Erlenmoos, und SGM-Coach Lukas Bernsdorff unisono. „Wir werden jedoch alles daran setzen, um der Rolle gerecht zu werden.“

Dass die SGM dieses Unterfangen selbstbewusst angeht, zeigt auch, dass sich Erlenmoos/Ochsenhausen bei der SZ-Umfrage selbst als Titelfavorit angegeben hat und als Saisonziel die Meisterschaft. „Ein Selbstläufer wird es jedoch keinesfalls. Jedes Team dürfte hoch motiviert sein, uns die erste Saisonniederlage beizubringen“, sind sich Hoffmann und Bernsdorff einig.

Spitzenspiel am Samstag

Beide wissen auch darum, dass der Vorsprung auf den SV Baustetten II derzeit nur drei Punkte beträgt. Der SVB II sei der härteste Konkurrent im Titelkampf. Die Baustetter sind am Samstag der erste Pflichtspielgegner in diesem Jahr.

„Das ist gleich eine kernige Aufgabe zum Start. Der SVB II hat bislang auch noch nicht viel liegen gelassen“, so Hoffmann und Bernsdorff. „Da müssen wir alles abrufen, um als Sieger vom Platz gehen zu können. Drei Punkte sind das klare Ziel.“

So lief die Vorbereitung

Die Vorbereitung sei insgesamt in Ordnung gewesen. „Alle haben gut mitgezogen. Die Mannschaft ist heiß darauf, dass es nach der langen Winterpause wieder losgeht“, so die beiden SGM-Verantwortlichen.

Das Auftaktprogramm habe es insgesamt in sich. Im zweiten Spiel trifft Erlenmoos/Ochsenhausen auswärts auf den FC Inter Laupheim (30. März) und danach zu Hause erneut auf den SV Baustetten II (14. April). „Danach wissen wir, wo die Reise hingeht“, sagen Hoffmann und Bernsdorff.

Stellmacher wird Co-Spielertrainer

Dass Bernsdorff die SGM auch in der kommenden Saison coachen wird, steht bereits fest. „Schon vor dem Vorbereitungsstart haben wir mit ihm verlängert, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Er macht einen super Job, hat die Mannschaft weiterentwickelt und bringt sich auch darüber hinaus ein“, erläutert Hoffmann. Fix ist laut dem 23-Jährigen ebenfalls, dass David Stellmacher, derzeit noch Spieler beim Landesligisten SV Ochsenhausen, in der nächsten Spielzeit als Co-Spielertrainer der SGM fungieren wird.

Dies freut auch Bernsdorff. „Es ist top, einen Spieler mit so einer großen Erfahrung dazuzubekommen. Das wird uns sehr weiterhelfen“, sagt der 28-Jährige und fügt hinzu: „Mir macht die Arbeit bei der SGM sehr viel Spaß und ich möchte die Mannschaft weiter voranbringen.“ Fast alle Spieler aus dem aktuellen Kader haben laut Hoffmann schon für die nächste Saison zugesagt. Sechs Spieler würden aus der A-Jugend in den Aktivenbereich aufrücken.

Fußball-Kreisliga B II Riß: Wechsel in der Winterpause 2023/24

SGM Altheim/Schemmerberg

Zugänge: Marcel Scharnetzki (SGM Laupertshausen/Maselheim).

Abgänge: Keine.

Trainer: Patrick Heinke (wie bisher).

Saisonziel: Platzierung in den Top 4.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

SGM Baltringen/Äpfingen II

Zugänge: Keine.

Abgänge: Keine.

Trainer: Sandro Thiem (wie bisher).

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

SV Baustetten II

Zugänge: Keine.

Abgänge: Keine.

Trainer: Martin Schick (wie bisher).

Saisonziel: Vorne mitspielen.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen

Zugänge: Tobias Haug (eigene Jugend).

Abgänge: Andre Reinhardt (FC Inter Laupheim).

Trainer: Lukas Bernsdorff (wie bisher).

Saisonziel: Meisterschaft.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

VfB Gutenzell II

Zugänge: Keine.

Abgänge: Keine.

Trainer: Stefan Schmid, Michael Seidler (zuvor Michael Seidler, Daniel Walker, Stefan Schmid).

Saisonziel: Saison vernünftig zu Ende bringen.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

FC Inter Laupheim

Zugänge: Erkan Kursuncu (FV Senden), Nemanja Stupar (Croatia Ulm), Gabor Medvigy (Velyka Dobron), Rene Amann (SV Burgrieden), Emre Gön (SV Sulmetingen), Muhammed Yigit (SV Baustetten).

Abgänge: Keine.

Trainer: Nikolaos Liolios (wie bisher).

Saisonziel: Platz 3.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

SGM Mittelbuch II/Ringschnait II

Zugänge: Keine.

Abgänge: Keine.

Trainer: Florian Linder (wie bisher).

Saisonziel: Platz 5.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen

Zugänge: Keine.

Abgänge: Maximilian Sczuka (SV Mietingen II).

Trainer: Raphael Schnell, Thomas Graf (beide wie bisher).

Saisonziel: Unter die ersten drei kommen.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

SF Schwendi II

Zugänge: Keine.

Abgänge: Keine.

Trainer: Michael Kieselbach, Michael Marquardt (beide wie bisher).

Saisonziel: Vorrundenplatzierung verbessern.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

SGM Sießen/Wain

Zugänge: Tobias Neuhäusler (TSV Regglisweiler), Dominik Heger (SV Esperia Italia Neu-Ulm).

Abgänge: Keine.

Trainer: Andreas Schmid, Nicolai Ertle (beide wie bisher).

Saisonziel: Top 5.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.

SGM Ummendorf/Fischbach II

Zugänge: Sebastian Lang (SV Rissegg).

Abgänge: Leonhard Paul (unbekannt).

Trainer: Frank Grieser und Lukas Schmid (beide wie bisher).

Saisonziel: Weiter Zusammenwachsen und in die Top 5 kommen.

Meisterschaftsfavorit: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen.