SGM Erlenmoos/Ochsenhausen baut Vorsprung weiter aus

In der Fußball-Kreisliga B II Riß hat der Tabellenführer SGM Erlenmoos/Ochsenhausen seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Während die SGM einen 3:0-Sieg beim zuvor daheim noch ungeschlagenen FC Inter Laupheim einfahren konnte, büßte der Verfolger SV Baustetten II durch ein 0:3 in Ummendorf an Boden ein.

FC Inter Laupheim - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 0:3 (0:1). Der FC Inter war auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer. Doch durch zwei Tore nach Standardsituationen legte die SGM den Grundstein zum Sieg. Bevor der Gast den Sack endgültig zumachte, verhinderte Torwart Felix Wohlhüter (70.) mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer. Tore: 0:1, 0:2 Gabriel Urbanek (34., 51.), 0:3 Jason Natterer (80.). Bes. Vork.: Rot für Ous Tamba (85./Inter). Res.: 3:4.

SGM Ummendorf/Fischbach II - SV Baustetten II 3:0 (2:0). Die zumeist spielbestimmende SGM II machte gegen den Tabellenzweiten die Tore zum richtigen Zeitpunkt und Schlussmann Marco Kloos hielt die Null bis zum Abpfiff. Tore: 1:0, 2:0 Stefan Kärcher (16., 45.), 3:0 Valentin Grickscheit (85.).

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen - VfB Gutenzell II 4:0 (2:0). Die SGM hatte nach dem frühen 1:0 leichtes Spiel, den danach ungefährdeten Sieg einzufahren. Tore: 1:0 Marcel Link (4.), 2:0 David Geiger (18.), 3:0, 4:0 Daniel Romer (71., 88.). Bes. Vork.: Alexander Gropper (85./VfB) verschießt Foulelfmeter.

SGM Mittelbuch/Ringschnait II - SGM Baltringen/Äpfingen II 6:1 (1:0). Die Platzherren kamen zu einem verdienten, aber am Ende etwas zu hohen Sieg. Tore: 1:0 Nicolai Kramer (37.), 2:0 Alexander Stumpp (50.), 3:0 Kevin Kohler (76.), 3:1 Jonas Alois Ruf (76./FE), 4:1 Marc Müller (78.), 5:1 Maximilian Hellgoth (87./HE), 6:1 Florian Katein (90.).

SF Schwendi II - SGM Sießen/Wain 0:1 (0:1). Der Gast entführte dank der besseren Chancenverwertung bis zur Pause in einem ausgeglichenen Derby die drei Punkte aus Schwendi. Nach dem Wechsel verflachte die Begegnung und gefährliche Strafraumszenen blieben Mangelware. Tor: 0:1 Tobias Neuhäusler (15.). Res.: 1:2.