SGM Äpfingen/Baltringen wahrt weiße Weste

Die SGM Äpfingen/Baltringen führt nach dem 4:1–Sieg gegen die SGM Stafflangen/Rissegg mit einer weißen Weste die Tabelle der Fußball–Kreisliga A II Riß an. Türkspor Biberach kam gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim zu einem knappen 2:1–Sieg. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren verlor überraschend beim SV Mietingen II. Warthausen/Birkenhard II blieb auch in Rot chancenlos.

SV Mietingen II — SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 4:0 (2:0). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit fiel etwas überraschend in der 36. Minute das 1:0 für die Heimelf. Die Gastgeber konnten sogar vor der Pause mit dem 2:0 nachlegen. Nach dem 3:0 für die Mietinger war das Spiel endgültig gelaufen. Die Gäste zeigten nur noch wenig Gegenwehr und die Platzherren steuerten dem hoch verdienten Heimsieg entgegen. Tore: 1:0 Philipp Spleiß (36.), 2:0 Janne Herbig (40.), 3:0 Raphael Demuth (65.), 4:0 David Neuer (87.).

Türkspor Biberach — SGM Laupertshausen/Maselheim 2:1 (1:1). In der ersten halben Stunde ließen die Gastgeber viele Chancen liegen und mussten sogar mit einem 1:1 in die Pause gehen. Nach dem Wechsel war Türkspor die spielerisch bessere Mannschaft. Die Gäste standen sehr tief und versuchten immer wieder mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Der Heimsieg war am Ende verdient. Tore: 1:0 Eigentor (24.), 1:1 Eigentor (40.), 2:1 Ilyas Aksit (59.). Res.: 2:3.

FV Rot — SGM Warthausen/Birkenhard II 6:0 (2:0). Nur in der Anfangsphase konnten die Gäste den Platzherren noch Paroli bieten. Der FV Rot hatte am Ende deutlich mehr Spielanteile und kam zu einem auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg. Tore: 1:0, 4:0, 5:0 Alexander Thanner (18., 59., 65.), 2:0 Biniam Afterari (33.), 3:0 Maex Mast (48.), 6:0 Alfusainey Bah (75.).

SF Bronnen — FC Mittelbiberach 2:1 (1:1). Der FC Mittelbiberach war die feldüberlegene Mannschaft und hatte auch mehr Tormöglichkeiten. Die SF Bronnen hielt mit Kampfkraft dagegen und kam in diesem Heimspiel zu wichtigen Punkten. Tore: 0:1 Johannes Kehrle (10.), 1:1 Marius Baur (23.), 2:1 Simon Speidel (55.). Res.: 2:5.

SG Mettenberg — SGM Alberweiler/Aßmannshardt 1:5 (0:2). Es begann vielversprechend für die SG Mettenberg, die nach zwei Minuten einen Pfostenschuss verzeichnete. Aber danach übernahmen die Gäste das Kommando. In der zweiten Halbzeit war Alberweiler/Aßmannshardt klar besser und kam dadurch noch zu einem deutlichen Auswärtserfolg. Tore: 0:1 Andreas Härle (28.), 0:2, 1:4 Stefan Graf (45., 76.), 0:3 Patrick Gaupp (71.), 1:3 Tobias Guggenmoser (75.), 1:5 Christian Rief (85.). Res.: 0:9.

SGM Stafflangen/Rissegg — SGM Äpfingen/Baltringen 1:4 (0:3). Die Gäste waren in punkto Cleverness den Gastgebern deutlich überlegen. Bereits zur Pause lagen die Heimelf mit 0:3 hinten und die Partie war praktisch gelaufen. Der Erfolg der SGM Äpfingen/Baltringen ist auch in dieser Höhe verdient. Tore: 0:1 Christian Ehrhart (15,), 0:2 Daniel Egle (25.), 0:3 Joshua Eiberle (40.), 0:4 Julian Fischbach (55.), 1:4 Tim Stallbaumer (66.). Res.: 2:2.

SC Schönebürg — SV Sulmetingen II 4:1 (1:1). In einem schwachen Kreisliga–A-Spiel kam der SC Schönebürg aufgrund der zweiten Halbzeit noch zu einem klaren Sieg. Die Gäste konnten nur bis zur Pause die Partie offenhalten. Tore: 0:1 Timo Bayer (28.), 1:1 Tobias Häußler (44.), 2:1 Ronald Ried (71.), 3:1 Philipp Auer (82.), 4:1 Alexander Härle (90. +4).