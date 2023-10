SG Mettenberg ist im Heimspiel gefordert

Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt reist in der Fußball-Kreisliga A II Riß zum Tabellenführer Türkspor Biberach. Der FC Mittelbiberach versucht bei der SGM Äpfingen/Baltringen weiter an seinem Aufwärtstrend zu arbeiten. Kann die SGM Laupertshausen/Maselheim gegen Warthausen/Birkenhard II wieder punkten?

Die SG Mettenberg ist Tabellenletzter und empfängt die SF Bronnen. Warum steht die SG Mettenberg ganz hinten? Für SGM-Trainer Enes Dizdarevic hat dies mehrere Gründe, immer wieder müsse er die Mannschaft umbauen. „Wir haben oft mehr vom Spiel, liegen sogar in Führung wie zuletzt in Mietingen, und verlieren trotzdem. Gegentore bekommen wir zu viele und selbst schießen wir zu wenig Tore“, so Dizdarevic. „Außerdem fehlt uns ganz einfach das Glück, das meist fehlt, wenn man ganz unten steht. Seit dem 19. November 2022 hat die SG Mettenberg kein Verbandsspiel mehr gewonnen (2:0 gegen den SV Äpfingen, Anm. der Redaktion). In den Köpfen ist das Nichtgewinnen inzwischen fest verankert. Es ist schwer, dies wieder rauszubringen. Gegen die ebenfalls schwächelnden Gäste aus Bronnen wollen wir wieder einmal einen Aufbruch in bessere Zeiten versuchen.“

Türkspor Biberach gewinnt seine Spiele, nur das Remis am ersten Spieltag beim SC Schönebürg trübt etwas die sonst makellose Bilanz. Ob daran das Gästeteam von der SGM Alberweiler/Aßmannshardt etwas ändern kann? Die SGM hat ein hart umkämpftes Heimspiel gegen Äpfingen/Baltringen hinter sich, das am Ende mit 1:2 verloren ging. Verletzungssorgen plagen außerdem noch das Gästeteam. Der Favorit in diesem Spiel ist der Tabellenführer.

Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren spielt bisher eine richtig gute Saison. Das Ziel vorn mitzuspielen, ist bisher voll aufgegangen, drei Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten auf Türkspor. Auch beim Auswärtsspiel beim SV Sulmetingen II darf sich die SGM wieder etwas ausrechnen. Der Aufsteiger und Gastgeber hat erst einen Punkt und ist Vorletzter. In sieben Spielen schoss die Sulmetinger „Zweite“ nur ganze drei Tore.

Durch zwei Niederlagen und die abgesagte Partie gegen Alberweiler/Aßmannshardt hat sich die SGM Laupertshausen/Maselheim vorerst aus der Spitzengruppe verabschiedet. Zu Gast ist am Sonntag die SGM Warthausen/Birkenhard II, die ihre Sache bisher sehr gut macht, wenn auch gegen Schönebürg mit 0:1 verloren wurde. Ein Spaziergang wird es für die Heimelf nicht. Spielort ist Maselheim.

Ganz wichtig für die SGM Äpfingen/Baltringen war der Sieg bei Alberweiler/Aßmannshardt. Damit wurde zumindest vorerst die Gefahr gebannt, noch weiter im Mittelfeld nach hinten durchgereicht zu werden. Vom Anschluss an die vorderen Tabellenplätze ist die Heimelf aber weit entfernt. Bessere Karten, wieder in die Spitzengruppe reinzukommen, hat das Gästeteam vom FC Mittelbiberach. Der FCM hatte zeitweilig so seine Probleme. Diese scheinen aber der Vergangenheit anzugehören, auch wenn der jüngste Sieg gegen Sulmetingen II kein Ruhmesblatt war. Spielort ist Äpfingen.

Sonntag für Sonntag sorgt der FV Rot für positive Ergebnisse. Der Lohn blieb nicht aus, der FVR steht auf dem dritten Tabellenplatz. Zum SC Schönebürg geht die Fahrt nun. Der SCS spielt zwar in dieser Saison nicht die Rolle wie in der abgelaufenen Spielzeit, aber in Schönebürg zu gewinnen, ist kein leichte Aufgabe. Es ist eine echte Herausforderung für beide Teams.

Nicht einfach hat es auch in dieser Spielzeit die neu gegründete SGM Stafflangen/Rissegg. Die Mannschaft ist auf einem zweistelligen Tabellenplatz angesiedelt. Die Gäste vom SV Mietingen II sind dort wohl auch längere Zeit zu finden. Beide Teams sind Tabellennachbarn und jeder rechnet sich in dieser Paarung drei Punkte aus. Spielort ist Stafflangen.

Der 9. Spieltag im Überblick: SV Sulmetingen II – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (Sonntag, 15. Oktober, 13.15 Uhr), Türkspor Biberach – SGM Alberweiler/Aßmannshardt, SGM Laupertshausen/Maselheim – SGM Warthausen/Birkenhard II, SGM Äpfingen/Baltringen – FC Mittelbiberach, SG Mettenberg – SF Bronnen, SGM Stafflangen/Rissegg – SV Mietingen II, SC Schönebürg – FV Rot (alle Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr).