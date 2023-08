SF Schwendi II werden am höchsten gehandelt

Einen klaren Titelfavoriten gibt es in der Saison 2023/24 in der Fußball–Kreisliga B II Riß nicht. Vier Teams sehen die SF Schwendi II als Meisterschaftfavoriten, jeweils drei Mannschaften tippen auf den A–Liga–Absteiger SGM Erlenmoos/Ochsenhausen und die SGM Ummendorf/Fischbach II.

Jeweils einmal genannt wurden bei der SZ–Umfrage in der Sommerpause, bei der Mehrfachnennungen möglich waren, die SGM Baltringen II/Äpfingen II und die SGM Mittelbuch II/Ringschnait II.

Schwendi II peilt Top drei an

„Es ist weder schön, noch unschön, dass uns die Konkurrenz so einschätzt“, sagt Michael Kieselbach, Chefcoach der SF Schwendi II. „Wir wollen eine gute Runde spielen, die Spieler weiterentwickeln, möglichst viele Spiele gewinnen und dann schauen wir, was am Ende bei rauskommt.“

Als Saisonziel formulieren die Sportfreunde einen Platz unter den Top drei. „Das wäre schön, wenn wir das erreichen könnten, der Aufstieg ist keine Pflicht“, so Kieselbach. Die Vorbereitung sei okay gelaufen, die Zugänge — Cedric Koch, Samuel Koch, Timo Neumann und Marcel Bammert (alle eigene Jugend) — seien „gut dabei und gute Jungs“.

Kieselbach erwartet spannende Saison

Der SFS–II–Chefcoach erwartet eine spannende Saison. „Es sind viele Teams neu in der Liga dabei, da kann viel passieren. Ich bin auch gespannt, wie sich die neuen Spielgemeinschaften schlagen werden.“ In der „Zweiten“ der neuen SGM Ummendorf/Fischbach sehen die Sportfreunde den Meisterschaftsfavoriten. „Fischbach war vergangene Saison Dritter und die Mannschaft ist durch die Zugänge von Ummendorf sicher nicht schlechter geworden. Auch mit den A–Liga–Absteigern, der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen und der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen, ist im Kampf um den Titel sicher zu rechnen“, so Kieselbach.

Für sein Team steht zum Saisonauftakt am Sonntag, 27. August (Anstoß: 13.15 Uhr), ein Heimspiel gegen den VfB Gutenzell II auf dem Programm. „Das ist ein Derby. Wir kennen die Gutenzeller gut“, sagt Kieselbach. „Sie werden sich sicher voll reinhängen. Wir wollen unser erstes Spiel gewinnen, das wird schwer genug.“ Definitiv fehlen werde Niklas Göppel (ist im Urlaub).

Zurück zur Hin– und Rückrunde

Der VfB Gutenzell II (2022/23 noch Kreisliga B I Riß) komplettiert mit der SGM Mittelbuch II/Ringschnait II (2022/23: Kreisliga B I Riß) und der neuen SGM Baltringen II/Äpfingen II das Sextett der neuen Teams. Damit sind in der Spielzeit 2023/24 elf Mannschaften in der Kreisliga B II Riß vertreten, in der Vorsaison waren es neun. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Teams wird wieder eine Hin– und Rückrunde gespielt (2022/23: Dreifachrunde).

Etliche Wechsel auf den Trainerbänken

Insgesamt drei Teams gehen die neue Spielzeit mit einem neuen Chefcoach an: der SV Baustetten II (Martin Schick), die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Lukas Bernsdorff) und der FC Inter Laupheim (Nikolaos Liolios).

Der VfB Gutenzell II hat ein neues Trainerteam (Michael Seidler, Daniel Walker, Stefan Schmid), bei der SGM Sießen/Wain folgte Andreas Schmid auf Hans Baur und bildet nun ein Trainergespann mit Nicolai Ertle.

Sießen/Wain verzeichnet meiste personelle Veränderungen

Die größten Veränderungen im Spielerkader gab es bei der SGM Sießen/Wain. Diese verzeichnete elf Zugänge und keine Abgänge. Sieben neue Spieler gibt es bei der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (zwei Abgänge) und acht beim FC Inter Laupheim (zwei Abgänge).

Der 1. Spieltag im Überblick:

Sonntag, 27. August: SGM Ummendorf/Fischbach II — SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Anstoß: 11.30 Uhr), SF Schwendi II — VfB Gutenzell II, SGM Mittelbuch II/Ringschnait II — SV Baustetten II (beide 13.15 Uhr), SGM Altheim/Schemmerberg — SGM Sießen/Wain, SGM Baltringen II/Äpfingen II — SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (beide 15 Uhr).