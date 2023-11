SF Bronnen sind im Kellerduell gefordert

Der Tabellenführer Türkspor Biberach hat in der Fußball-Kreisliga A II Riß Heimrecht gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Im Kellerduell empfängt Schlusslicht SV Sulmetingen II den Vorletzten SF Bronnen. Darüber hinaus stehen zwei Derbys auf dem Programm: Die SGM Laupertshausen/Maselheim hat Heimrecht gegen die SG Mettenberg und der SV Mietingen II reist zur SGM Äpfingen/Baltringen.

Es ist alles kein Selbstläufer, dies musste Türkspor Biberach zuletzt bei der SGM Stafflangen/Rissegg erfahren. Zur Halbzeit lag der Tabellenführer mit 0:1 hinten, ging aber am Ende doch mit einem 3:1-Sieg vom Platz. Türkspor ist also vor dem Heimspiel gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gewarnt. Die SGM gewann gegen den FC Mittelbiberach mit 3:2 und steht auf dem dritten Tabellenplatz, also ein Gegner, der sich zu den Besseren zählen darf. Wenn Türkspor Biberach diese Partie gewinnt, ist der Verfolger auf zwölf Punkte Abstand zurückgestuft.

In Sulmetingen ist Abstiegskampf pur angesagt. Der Tabellenletzte SV Sulmetingen II hat den Tabellenvorletzten SF Bronnen zu Gast. Beide Teams haben je fünf Punkte, die SF Bronnen sind um drei Tore besser. Vor der Saison hätte wohl niemand gedacht, dass die Sportfreunde beim letzten Vorrundenspiel in dieser Ausgangslage sein werden. „Unser Kader ist sehr eng, wenn wir Verletzte haben, können wir kaum Schritt halten. Außerdem kommen halt wie immer, wenn man hinten drinsteht, alle Negativfaktoren zusammen“, sagt Tobias Wischnat, Abteilungsleiter der SF Bronnen. „Das Spiel in Sulmetingen ist für uns schon ein kleines Endspiel. Wir brauchen aus dieser Begegnung drei Punkte, sonst sieht es ganz düster aus. Ich hoffe, dass dies alle unsere Spieler begriffen haben und entsprechend in dieses Spiel gehen.“

Ebenfalls noch ganz vorn mit dabei ist die SGM Laupertshausen/Maselheim, die im Derby gegen die SG Mettenberg Heimrecht hat. Laupertshausen/Maselheim könnte auf Platz zwei stehen, wenn das Nachholspiel gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt gewonnen würde. Diese Position wollen die Platzherren auf keinen Fall in diesem Derby verspielen. Die Gäste aus Mettenberg haben sich auf einem niedrigen Niveau etwas stabilisiert, gehen aber trotzdem als krasser Außenseiter in dieses Spiel. Spielort ist Laupertshausen.

Der FV Rot bestand auch die Bewährungsprobe gegen die SGM Äpfingen/Baltringen mit einem 2:0-Sieg. Die Roter wollen alles tun, um auf dem zweiten Tabellenplatz überwintern zu dürfen. Dafür muss allerdings das Auswärtsspiel bei der SGM Alberweiler/Aßmannshardt gewonnen werden. Die SGM will einen gesicherten Mittelfeldplatz und nimmt an Punkten mit, was sie so kriegen kann. Mit einem Remis wäre die Heimelf nicht unzufrieden. Spielort ist Alberweiler.

Die SGM Äpfingen/Baltringen ist nach der Niederlage in Rot ins vordere Tabellenmittelfeld abgerutscht. An dieser Situation wird sich auch in diesem Jahr nichts mehr ändern. Aber am Sonntag steht das Derby gegen den SV Mietingen II an und das will die SGM auf keinen Fall verlieren. Der SV Mietingen II konnte in den letzten beiden Spielen nicht glänzen, aber beim Gemeindenachbarn will man nicht leer ausgehen. Spielort ist Baltringen.

Der FC Mittelbiberach ist durch die Niederlagen bei Türkspor und gegen Attenweiler/Oggelsbeuren ins graue Tabellenmittelfeld abgerutscht und wird dort auch überwintern. Im Heimspiel gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II ist aber der FC Mittelbiberach der Favorit.

Zwei Mannschaften, die sich in der laufenden Saison schwertun, treffen in der Begegnung SC Schönebürg gegen die SGM Stafflangen/Rissegg aufeinander. Schönebürg hat zwar mit 16 Punkten doppelt so viele Zähler wie die SGM, aber auch der Anspruch ist ein anderer. Bei den Gästen von der SGM Stafflangen/Rissegg war das Spiel gegen den Tabellenführer Türkspor Biberach wieder das Spiegelbild der bisherigen Spielzeit. Lange gut mitgehalten, aber am Ende geht man mit leeren Händen vom Platz.

Der 13. Spieltag im Überblick: SV Sulmetingen II – SF Bronnen (Sonntag, 12. November, 12.45 Uhr), Türkspor Biberach – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, SGM Laupertshausen/Maselheim – SG Mettenberg, SGM Äpfingen/Baltringen – SV Mietingen II, SGM Alberweiler/Aßmannshardt – FV Rot, FC Mittelbiberach – SGM Warthausen/Birkenhard II, SC Schönebürg – SGM Stafflangen/Rissegg (alle Sonntag, 12. November, 14.30 Uhr).