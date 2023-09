Seniorenarbeit bietet neue Kurse ab Oktober an

Die Seniorenarbeit an der Gebhard–Müller–Schule geht in die nächste Runde. Neue Kurse beginnen im Oktober.

Seit 20 Jahren gibt es das Projekt der Gebhard–Müller–Schule, der Kaufmännischen Schule, bei dem Schüler des Wirtschaftsgymnasiums meist ältere Menschen unterrichten. In dieser Zeit haben mehr als 1000 Senioren und etwa 300 Schüler und Schülerinnen von dieser Einrichtung profitiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Angeboten werden Kurse je nach Nachfrage in Englisch (Anfänger und Fortgeschrittene), Spanisch (Anfänger und Fortgeschrittene), Informatik/Computer (Anfänger und mit Vorkenntnissen) und eine Kombination aus Informatik und der Handhabung des Smartphones. Die Kurse finden jeweils mittwochs um 14 Uhr statt und laufen ein Schulhalbjahr.

Neben der Wissensvermittlung spielt die Beziehung zwischen Jung und Alt eine zentrale Rolle. Die Schüler der Gebhard–Müller–Schule bereiten den Unterricht eigenverantwortlich vor und üben damit zum Beispiel Pünktlichkeit und Geduld.

Ein Informationstreffen findet am Mittwoch, 27. September, um 15 Uhr in der Gebhard–Müller–Schule, eipzigstraße 25 in Raum 147 (Lehrerzimmer im 1. Stock) statt. Unterrichtsbeginn ist am Mittwoch, 4. Oktober, um 14 Uhr.

Anmeldungen gibt es unter Telefon 07351/346218 (Schulsekretariat). Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro.