Senior ist nicht mehr fahrtauglich

Einen auffälligen Autofahrer hat ein Zeuge der Polizei am Sonntag bei Biberach gemeldet.

Kurz vor 21 Uhr war ein Zeuge im Stadtteil Rindenmoos unterwegs, berichtet die Polizei. In der Rindenmooser Straße fiel ihm ein Opel auf. Der fuhr deutlich in Schlangenlinien und auf der Gegenfahrspur. Der Zeuge verständige die Polizei und verfolgte den Autofahrer. Eine Polizeistreife befand sich in der Nähe und konnte das Auto noch fahrend in der Waldseer Straße feststellen.

Am Steuer saß ein 82–Jähriger. Der roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte zu viel intus, er war nicht mehr in der Lage, sicher Auto zu fahren, heißt es im Polizeibericht weiter. In einem Krankenhaus musste der Senior eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Opel musste er stehen lassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.