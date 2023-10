Seminar zum Thema „Abenteuer Älter werden“

Die Familien-Bildungsstätte bietet am Mittwoch, 18. Oktober, von 19.30 bis 22 Uhr ein Seminar an zum Thema „Abenteuer Älter werden“ mit Friederike Höhndorf, Individualpsychologische Beraterin und Ermutigungstrainerin, im Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldseer Straße 20. In jungen Jahren gibt es viele Anlässe zum Feiern: Einschulung, Schulabschluss, bestandene Ausbildung oder Studium, Hochzeit, Taufe, runde Geburtstage und ähnliches. Im Laufe des Berufslebens und gegen die Rente hin wird weniger gefeiert. Mit zunehmendem Alter verändern sich die Möglichkeiten, die Ressourcen und Bedürfnisse. Wenn man das nicht als Ansammlung von Einschränkungen, sondern als Abenteuer und Chance erleben will, erfordert dies Mut und Fantasie, sowie die Bereitschaft, sich positiv mit den neuen Gegebenheiten und Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Worauf es hierbei besonders ankommt, zeigt der Workshop mit Ideen aus der ermutigenden Individualpsychologie und Elementen der „konzentrativen Bewegungstherapie KBT“. Anmeldung erforderlich im fbs-Büro unter Tel. 07351/75688 oder per Email an [email protected]