Mit viel Selbstvertrauen aus zwei gewonnenen Partien in Folge geht der FV Biberach am Freitagabend ins Verbandsliga-Derby gegen den SSV Ehingen-Süd. Spielbeginn im Biberacher Stadion ist um 19 Uhr.

Die zwei Siege im Punktspiel in Berg (2:0) und im Testspiel gegen den Bezirksligisten Türkgücü Ulm (4:0) sind das eine. Das andere ist die Niederlagenserie gegen die Kirchbierlinger. Seit mehr als sechs Jahren konnte der FV Biberach nicht mehr gegen den SSV Ehingen-Süd gewinnen. Damals im Mai 2017 trennte man sich 1:1-Unentschieden. Danach setzte es ausschließlich Niederlagen für Biberach. „Wenn man es so sieht, könnte man tatsächlich von einem Angstgegner sprechen“, muss Biberachs Trainer Oliver Wild einräumen. Zumal die drei letzten Spiele noch jedem FV-Anhänger im Gedächtnis sein dürften.

Im Aufstiegsjahr verlor Biberach vor der Rekordkulisse von 1200 Zuschauern im eigenen Stadion nach einer 3:0- und 4:1-Führung noch mit 4:5. Das Rückspiel in der alten Pfarrei endete mit einem 5:1 für Süd und Ende Juli warf die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler den FV Biberach gar mit 7:1 aus dem WFV-Pokal. „In der Tat hat sich die Mannschaft in diesen Derbys nicht so präsentiert, wie sich das alle gewünscht haben. Genau deshalb wollen wir es am Freitag bei vermutlich tollen Bedingungen und vielen Zuschauern besser machen“, auch weil die Mannschaft selbst, aber auch viele im Verein und im Umfeld eine Wiedergutmachung erwarten würden. 17 Gegentore in drei Spielen sollten aber Warnung genug sein, so Wild.

Auf der anderen Seite habe sein Team nach der Klatsche gegen SU Neckarsulm (1:5) zu Hause in Berg ein absolut anderes Gesicht gezeigt. Die Tugenden, die man als Trainer und als Fan eigentlich immer erwarten darf, wurden vom FV Biberach in diesem Spiel eindrucksvoll demonstriert. Laufbereitschaft, Einsatz, Zweikampfstärke und Wille waren bei jedem Einzelnen zu sehen. Einige Spieler zeigten so eine Leistungssteigerung um mehr als 100 Prozent. Daran wollen Wild und seine Mannen am Freitag mit der Unterstützung der Zuschauer anknüpfen und endlich gegen Süd wieder einen Sieg einfahren.

Vermutlich soll das Projekt drei Punkte auch mit demselben Startpersonal in Angriff genommen werden, auch in taktischer Hinsicht. Johnny Hummler wird sicher auch in diesem Spiel die Defensive verstärken „Alles andere wäre in dieser Situation Blödsinn“, verrät der 38-jährige Trainer, der vor 15 Jahren noch mit Gegenüber Bochtler gemeinsam beim FV Illertissen gekickt hat.

Insofern könnte der Süd-Coach mit seiner Annahme recht behalten: „Ich erwarte tatsächlich kein Tor-Spektakel, sondern gehe mehr davon aus, dass die Defensivreihen das Spiel bestimmen werden.“ Auch weil es bei Ehingen-Süd in dieser Saison insbesondere in der Offensive auch nicht rund läuft. Sechs Tore in sechs Spielen spiegeln dies deutlich wider. Kein Wunder, haben doch Filip Sapina, Janis Peter oder Danijel Sutalo den Verein verlassen und Simon Dilger, Daniel Fernandes oder Zugang Finn Paul sind verletzt. Kapitän Daniel Ruiz ist noch gesperrt.

Zuletzt kassierte Süd eine 1:4-Heimniederlage gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, nachdem man eine Woche zuvor überraschend mit 2:0 in Pfullingen gewonnen hatte, zeigte laut Bochtler aber dennoch einen leichten Aufwärtstrend gegenüber den Spielen zuvor. Gegenüber den personellen Sorgen bei Süd wiegt der urlaubsbedingte Ausfall von Manuel Münst auf Biberacher Seite fast wie eine Kleinigkeit. Neben Münst sind beim FV Biberach auch noch Fabian Baur und Ersatzkeeper Anton Köhler nicht im Kader, ebenso wie der Langzeitverletzte Timo Heimpel, der beim 4:5 vor knapp 14 Monaten noch in der Startelf der Gelb-Blauen stand.