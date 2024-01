Der Tod von Franz Beckenbauer hat Bruno Seiler sehr betroffen gemacht. „Er ist viel zu früh verstorben“, sagt der 67-Jährige. Der frühere Schwarzwald-Bodensee-Liga-Spieler des FV Ravensburg (Saison 1976/1977 bis 1977/78) und Oberliga-Spieler des FV Biberach (1978/79 bis 1980/81), des SSV Ulm 1846 (Saison 1981/82) - für die Spatzen spielte er auch ein halbes Jahr in der 2. Bundesliga (bis Winterpause 1982/83) - und des SV Göppingen (Rückrunde 1982/83) hat in seiner langen Fußballkarriere selbst ein Mal gegen den Kaiser gespielt.

Herzklopfen beim Einlaufen

Es ist der 5. September 1993. Bruno Seiler trifft bei der Saulgauer Fußballgala im Oberschwabenstadion mit einer Oberschwabenauswahl (unter anderem auch mit Hans Michelberger, in den 1970er-Jahren Torjäger bei den Oberligisten SSV Ulm 1846 und FV Biberach) auf die Uwe-Seeler-Traditionself. In dieser spielten neben dem damals 47-jährigen Franz Beckenbauer auch weitere deutsche Fußballgrößen wie Horst Hrubesch, die Förster-Brüder Karl-Heinz und Bernd, Bernd Hölzenbein oder Franz „Bulle“ Roth mit.

„Vorher kannte ich Franz Beckenbauer nur aus dem Fernsehen. Beim Einlaufen vor dem Spiel hatte ich schon Herzklopfen, als ich neben ihm stand. Das hat sich dann im Spiel gelegt“, erinnert sich Bruno Seiler, seinerzeit 37 Jahre alt, der in der Saison zuvor nochmals in der Verbandsliga für den FV Biberach aufgelaufen war. „Ich war im Mittelfeld sein direkter Gegenspieler.“

Ein Ballgefühl wie kein anderer

Im Spiel habe Beckenbauer dann immer wieder seine spielerische Klasse aufblitzen lassen. „Er hatte einfach Ballgefühl und Spielübersicht wie kein anderer. Er hat nicht nur mich ein ums andere Mal alt aussehen lassen“, sagt Bruno Seiler.

Er war ein außergewöhnlicher Fußballer und Mensch. Bruno Seiler

Einmal habe er dann versucht, gegen Beckenbauer zu grätschen. „Da hat er nur gesagt, ,mach mal langsam Junge‘ und dann ging es weiter“, so der 67-Jährige, der beim FV Biberach auch schon Trainer, Spielleiter und Vorsitzender war.

Keine Starallüren

Nach dem Spiel habe sich Beckenbauer Zeit genommen für ein persönliches Gespräch. „Da hatte ich das Gefühl, dass er nicht anders ist als ich selbst. Er hatte keine Starallüren. Er war der Normalste von allen und total nahbar. Man hat nicht gedacht, dass es der große Beckenbauer, der Welt- und Europameister ist“, so Bruno Seiler. Dennoch habe er während des Gesprächs gezittert.

„Franz Beckenbauer hatte einfach so eine Aura. So eine ehrfürchtige Gefühlsregung habe ich bei keinem anderen Spieler erlebt“, sagt der gebürtige Öpfinger, der seit 46 Jahren in Biberach lebt, und fügt hinzu: „Und ich habe schon mit Ulm gegen den VfB Stuttgart mit den Förster-Brüdern gespielt. Oder mit der Traditionsmannschaft des FV Biberach 1995 gegen die Uwe-Seeler-Traditionself mit Spielern wie unter anderem Wolfgang Overath, Paul Breitner oder Sepp Maier.“

Außergewöhnlicher Fußballer und Mensch

Beckenbauer sei nach dem Spiel in Bad Saulgau auch noch beim gemeinsamen Essen dabei gewesen. „Er musste dann aber zügig weg, weil er noch einen Termin hatte. Es war ein großes Glück, gegen ihn spielen zu können“, so Bruno Seiler.

„Er war ein außergewöhnlicher Fußballer und Mensch. Er hat sich um den deutschen Fußball verdient gemacht wie kein anderer, auch indem er die WM 2006 nach Deutschland geholt hat, wovon jeder profitiert hat. Wie er deshalb im Nachhinein angegriffen wurde, fand ich nicht gerecht.“