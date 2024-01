Sehr gut im dualen Studium

Seit 1995 wird der Biberacher Wirtschaftspreis von acht Biberacher Unternehmen an verdiente Absolventinnen und Absolventen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg und Friedrichshafen verliehen. Studenten und Studentinnen, die ihr Studium mit einem Notendurchschnitt von 1,9 und besser abschließen und gleichzeitig zu den besten 35 Prozent ihres Studiengangs zählen, qualifizieren sich für den Preis. In diesem Jahr richtete die KaVo Dental GmbH die Verleihung der Auszeichnung an 21 Absolventinnen und Absolventen der Unternehmen aus. Dies teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Geschäftsführer Armin Imhof und Tanja Graf, Vice President Human Resources, gratulierten den Preisträgerinnen und Preisträgern zu ihrer ausgezeichneten Leistung. Tanja Graf hob in ihrer Rede die über 20-jährige sehr gute Zusammenarbeit von Kavo und der DHBW Ravensburg hervor und gab den Preisträgern gute Wünsche für ihre Zukunft mit auf den Weg: „Der Preis ist eine Belohnung für Ihre Anstrengungen und auch ein Zeichen unserer Anerkennung. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Motivation, um an diese tolle Leistung anknüpfen zu können und für Ihren Weg in die Zukunft alles Gute.“

Alle Absolventen des dualen Studiums an der DHBW aus dem Jahr 2023 der Kavo Dental GmbH haben den Biberacher Wirtschaftspreis erhalten. Carina Mäschle, Selina Thurner und Andreas Möhrle haben ihr Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurswesen und BWL-Industrie mit Bravour abgeschlossen.

Zusammen mit Kavo Dental verleihen Böhringer Ingelheim, Gustav Gerster, die Handtmann Unternehmensgruppe, die Kreissparkasse Biberach, die Firmengruppe Liebherr, Netze BW und die Volksbank Ulm-Biberach den Biberacher Wirtschaftspreis.