Rund 70 Aussteller, viele davon aus der Region, präsentieren sich bei der Messe Bauplus am 24. und 25. Februar wieder in der Stadthalle Biberach mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund ums Bauen, Sanieren und die Energietechnik. Dabei sorgt die schwierige Lage in der Baubranche für einige Unterschiede im Vergleich zu früheren Bauplus-Messen, wie Stephan Drescher verrät. Er ist Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG), die die Bauplus seit Jahren organisiert.

Die gestiegene Inflation, höhere Zinsen, steigende Baukosten und Fachkräftemangel - alles hat der Baubranche in den vergangenen beiden Jahren heftig zugesetzt. Mancher private Bauherr speckt sein geplantes Bauvorhaben ab oder hat den Traum vom eigenen Häuschen inzwischen komplett begraben. „Es gibt in der Baubranche immer wieder Wellenbewegungen, aber diesmal verändern sich die Dinge in vielen Bereichen so schnell, dass es einem Umbruch gleichkommt, der die gesamte Branche immens betrifft“, sagt Messechef Drescher.

Warteliste für Aussteller

Auf die Bauplus 2024 wirkt sich das in unterschiedlicher Hinsicht aus. So sind die knapp 70 Standplätze in der Stadthalle bereits seit Ende des vergangenen Jahres ausgebucht. „Dass wir so früh schon eine Warteliste für kurzfristig frei werdende Plätze anlegen mussten, hatten wir bislang noch nie“, sagt Drescher. „Das könnte dafür sprechen, dass die Firmen aus der Baubranche die Notwendigkeit sehen, sich präsentieren zu müssen.“

Etwas verändert hat sich nach den Beobachtungen des Messechefs auch die Angebotspalette und das Publikum. „Hatten wir früher etwa 50 Prozent Besucher, die neu bauen wollten, und etwa 50 Prozent, denen es um Sanierung und Instandhaltung ging, so zeigt die Erfahrung aus zwei Baumessen, die wir 2024 bereits veranstaltet haben, dass die Neubaukunden inzwischen ganz rar geworden sind“, sagt Drescher. Die klassische junge Familie, die eine schlüsselfertige Lösung für ihren Traum vom Eigenheim suche, gebe es aktuell kaum noch auf den Messen.

Veränderte Kundenwünsche

Entsprechend hätten sich die Aussteller zum Teil bereits auf die veränderten Wünsche der Kunden eingestellt. „Wer früher nur schlüsselfertig angeboten hat, hat jetzt auch energetische Sanierungen im Portfolio“, so der Messechef. Holzbauunternehmen und Zimmereien, die zuletzt hauptsächlich komplette Holzhäuser im Programm hatten, die ihnen die Auftragsbücher füllten, böten nun wieder klassisches Handwerk, wie den Ausbau oder das Aufstocken von Bestandsgebäuden.

Ein besonderer Schwerpunkt werden, wie bereits bei der Bauplus im Vorjahr, die Themen Energieautarkie und Energieeffizienz sein. „Dabei geht es stark um die energetische Sanierung von Bestandsimmobilien“, sagt Drescher. Begleitet wird die Messe auch wieder von einem breitgefächerten Vortragsprogramm.

Die Bauplus findet am Wochenende 24./25. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle Biberach statt. Der Eintritt kostet sieben Euro (ermäßigt sechs Euro). Weitere Infos unter www.r-vg.de