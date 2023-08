Schwere Heimaufgabe für SV Dettingen

Am zweiten Spieltag der Fußball–Bezirksliga Riß empfängt der SV Dettingen bereits am Freitag, 1. September, um 19 Uhr den SV Reinstetten. Am Samstag ist um 17 Uhr die TSG Achstetten Gastgeber der SF Schwendi. Bei allen anderen Partien ist am Sonntag um 15 Uhr Anpfiff.

Kleines Abonnement

Der SV Dettingen und der SV Reinstetten haben ein kleines Abonnement gebucht. Erst trifft man in der Liga im Stadion am Wasserturm aufeinander, fünf Tage später im Pokal im Reinstetter Waldstadion. Beim SVD war eine sehr mäßige zweite Hälfte der Auslöser für die klare Auftaktniederlage beim Aufsteiger Wacker Biberach. Auch SVR–Coach Florian Treske dürfte bei seinem erfolgreichen Einstand noch das eine oder andere Verbesserungspotenzial gefunden haben. Der SVR ist der Favorit, ein Selbstläufer ist die Partie aber nicht.

Bezirksliga–Heimpremiere steht an

Für die SGM Muttensweiler/Hochdorf steht gegen die SGM Warthausen/Birkenhard in Muttensweiler nun die Bezirksliga–Heimpremiere an. Der Aufsteiger kann in den dann folgenden drei Partien ebenfalls vor eigenem Publikum antreten und will aus diesem Gesamtpaket, so Trainer Oliver Schwarz, neun Punkte. Die Gäste gingen am ersten Spieltag ebenfalls leer aus und ließen da eine ganze Latte an Torchancen liegen. Ob nun eine Portion Wut im Bauch oder das Vertrauen in die eigene Stärke das richtige Mittel ist, wird sich weisen.

Beide wollen den zweiten Saisonsieg einfahren

Sowohl die TSG Achstetten als auch die SF Schwendi starteten mit wertvollen Auftaktsiegen in die Saison. Die TSG bremste in Birkenhard mit guter Taktik und einem starken Keeper einen hoch eingeschätzten Gegner aus. Die Gäste aus Schwendi ließen sich am ersten Spieltag von einem frühen Rückstand wenig beeindrucken und siegten am Ende verdient. Verständlicherweise wollen beide Teams den zweiten Saisonsieg einfahren, schon allein deshalb ist im „Sumpfbiberstadion“ eine intensive Partie zu erwarten, für die es auf Anhieb keinen ausgewiesenen Favoriten gibt.

Premiere in Kirchberg

Die Partie zwischen dem TSV Kirchberg und dem SV Burgrieden hat in der Bezirksliga Premiere, andere Pflichtspiel–Duelle liegen lange zurück. Der heimische TSV wachte bei seinem Auftakt in Ringschnait erst in Halbzeit zwei auf, konnte da den klaren Halbzeitrückstand nicht mehr korrigieren. Der Aufsteiger aus Burgrieden dagegen war bei seinem Auftakt hellwach und kam auch ohne den Co–Spielertrainer Mathias Brinsa zu einem respektablen 0:0 gegen Baustetten. In Kirchberg spekuliert man auf Zuwachs auf dem Punktekonto.

Trainerfüchse treffen aufeinander

Auch ohne Leistungsträger Tobias Rothenbacher glich der SV Steinhausen beim Auftakt dreimal einen Rückstand in Schemmerhofen mit großer Moral jeweils aus. In der ersten Heimpartie gegen die erfolgreich gestartete SGM Ringschnait/Mittelbuch treffen auf dem Papier zwei gleichwertige Teams, die sich drei Tage später im Pokal bei umgekehrtem Heimrecht wieder duellieren, aufeinander. Wer von den beiden Trainerfüchsen Dietmar Mang und Reiner Voltenauer das bessere Konzept für das jeweilige Team parat hat, wird sich dann weisen.

Auftaktniederlage soll korrigiert werden

Der FV Olympia Laupheim II ist trotz guter Besetzung in Schwendi zum dritten Mal in Folge mit einer Auftaktniederlage in die neue Saison gestartet. Die soll nun aber postwendend im ersten Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen korrigiert werden. Für die Gäste wird die Partie an der Hasenstraße dann auch gleich aufzeigen, was das 3:3 zum Auftakt gegen Steinhausen wert war. In der Vorsaison entführte der SVS übrigens ebenfalls am zweiten Spieltag der Saison alle drei Punkte.