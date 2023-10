Schwendi nur Außenseiter in Reinstetten

Aufsteiger Wacker Biberach läutet am Freitag, 13. Oktober, im Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen den neunten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß ein (Anpfiff: 18.30 Uhr). Am Sonntag will der SV Reinstetten gegen die SF Schwendi die Erfolgsserie ausbauen. Der derzeit einzige ernsthafte Verfolger SGM Ringschnait/Mittelbuch gastiert in Burgrieden. Anpfiff ist in Reinstetten um 17 Uhr, in den anderen Partien um 15 Uhr.

Trotz eines phasenweise sehr starken Auftritts brachte der FC Wacker Biberach in Schwendi zum wiederholten Male eine Führung nicht ins Ziel. Fehlende Punkte, die der Aufsteiger nun im Heimspiel gegen den SV Schemmerhofen mit einem Sieg zurückholen will. Gäste-Spielertrainer Andreas Ludwig sagt rückwirkend zum Sieg gegen Burgrieden: „Wir konnten die notwendige Aggressivität und Einstellung auf den Platz bringen, die uns in den ersten Partien ausgezeichnet hat.“ Im Hinblick auf die Partie am Erlenweg fügt er hinzu: „Daran wollen wir anschließen. Wir müssen auf die starken Wacker-Flügel aufpassen.“

Tabellenführer SV Reinstetten tischte am Vorsonntag beim 5:2-Sieg in Birkenhard einmal mehr das komplette Offensiv-Besteck auf und kam zum dritten Mal in Folge zu fünf eigenen Treffern. Mit dieser Offensiv-Wucht sehen sich nun im Waldstadion die SF Schwendi konfrontiert, bei denen längst nicht alles wunschgemäß läuft. Das weiß auch Coach Sven Biberacher, der nach der Partie gegen Wacker sagte: „Wir sind hinter den Erwartungen, ganz klar. Der Situation müssen wir uns aber stellen und konzentriert weiterarbeiten.“ Ob Torjäger Tobias Mayr am Sonntag dabei ist, bleibt noch offen.

Was sich beim SV Dettingen nach diversen Umstellungen schon seit mehreren Partien andeutete, wurde in Achstetten erstmals im Ergebnis umgemünzt. Der erste Saisonsieg sollte dem SVD im Heimspiel gegen die SGM Warthausen/Birkenhard nochmals zusätzlich Treibstoff verleihen, das Schlusslicht will nachlegen. Die Gäste liegen auf einem optisch gesehen guten dritten Platz, der Spielraum auf hintere Platzierungen beträgt aber nur drei Punkte. Für die Heimelf wie auch für den Gast aus dem westlichen Kreisgebiet gilt: verlieren verboten.

Aufsteiger SV Burgrieden fand vor Wochenfrist erstmals in dieser Saison nicht ganz zum eigenen Leistungsvermögen und erhielt in Schemmerhofen die Quittung. Im schweren Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SGM Ringschnait/Mittelbuch will der Drittletzte an die Auftritte der letzten zwei Partien vor eigenem Publikum anknüpfen, wo es zwei Siege gab. Die SGM ihrerseits macht weiterhin einen stabilen Eindruck und ist mittlerweile seit vier Spieltagen unbesiegt. Mit welcher Formation der Gast aufläuft, ist offen. Der große Kader ließ zuletzt Rotationen zu.

Der TSV Kirchberg wurde in Steinhausen recht unsanft vom kleinen Höhenflug auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Beim Trainerteam dürfte der schwache Auftritt in Halbzeit zwei aufgearbeitet sein, gegen den FV Olympia Laupheim II soll im Waldstadion ein deutlich besserer TSV den zweiten Heimsieg einfahren. Olympia II enttäuschte ausgerechnet beim zurückliegenden Stadtderby maßlos und bot da einen der schwächsten Auftritte der laufenden Saison. Auswärts ist man aber das drittbeste Team der Liga, eben das macht den Vorletzten so unberechenbar.

Die SGM Muttensweiler/Hochdorf stellt bei einer weniger ausgetragenen Partie mit nur zehn Gegentreffern die beste Abwehr der Liga, findet sich aber trotzdem nur auf Platz zehn wieder. Im bereits sechsten Heimspiel der Saison schlägt in Hochdorf, wo die SGM in dieser Saison beide Spiele gewinnen konnte, der SV Steinhausen auf. Der preschte mit einem grandiosen 5:2-Sieg gegen Kirchberg auf Platz vier vor und verspürt wenig Interesse, die seit Längerem beste Platzierung postwendend abzugeben. Alle diese Fakten versprechen eine intensiv geführte Bezirksliga-Partie.

Zwei Siege in Folge haben den SV Baustetten wieder auf Kurs gebracht, vor allem beim Derbysieg in Laupheim überzeugte der SVB. Im Heimspiel gegen die zuletzt etwas außer Tritt geratene TSG Achstetten könnte der Weg vom aktuellen Platz fünf mit dem nächsten Sieg noch weiter nach oben führen. Die TSG hatte in den letzten drei sieglosen Partien mit Personalproblemen zu kämpfen, die allerdings zum Teil mit Gelb-Roten und Roten Karten auch selbst heraufbeschwört wurden. Eine weitere Niederlage könnte die TSG bei der engen Tabellenkonstellation weit zurückwerfen.