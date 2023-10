Der FV Biberach hat in der Fußball-Verbandsliga seine siebte Niederlage im elften Spiel hinnehmen müssen. Die Mannschaft unterlag den Sportfreunden Schwäbisch Hall im eigenen Stadion mit 1:2 (0:1). Neben der Niederlage wiegen vor allem die schwere Verletzung von Kevin Wistuba und die Rote Karte für Janik Martin schwer.

Wistuba-Verletzung noch offen

Ist es ein Kreuzbandriss oder vielleicht doch nicht ganz so schlimm? Niemand wusste nach 70 Minuten, als der Biberacher Mittelfeldstratege mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden musste, noch 25 Minuten später nach Spielschluss, welche Verletzung sich Wistuba zugezogen haben könnte.

„Das wird sich erst nach eingehender Untersuchung ergeben“, hoffte natürlich auch Biberachs Trainer Oliver Wild nur das Beste für seinen Spieler.

Eine Notbremse mit Folgen

Neben dieser Szene beherrschten die Minuten vor der Pause die Gespräche unter den rund 160 Zuschauern im Biberacher Stadion, insbesondere bei den Fans des FV Biberach. Aber auch Halls Trainer Thorsten Schift bezeichnete diese Aktion als zumindest mit spielentscheidend. Janik Martin musste mit einer Notbremse vorzeitig in die Kabine und den folgenden Freistoß verwandelte Daniel Schmelzle direkt.

„Ein grober individueller Fehler hat uns das 0:0 in der Pause gekostet, obwohl wir vor der Pause nicht überzeugen konnten“, erklärte Wild. Etwas anders sah dies Schift, der die erste Halbzeit mit Vorteilen des Gastgebers sah, zumal Manuel Münst nach einer guten halben Stunde die beste Chancen bis dahin nicht nutzen konnte, als er eine Hereingabe von Kai Luibrand aus kurzer Distanz nicht an Halls Keeper Nico Purtscher vorbeibrachte. Auch Simon Schwarz war nach zehn Minuten an der Haller Abwehr gescheitert.

Hummler trifft zum 1:2

Und es ging so weiter. Einen Kopfball des aufgerückten Biberacher Kapitäns Jonathan Hummler kratzte ein Haller Spieler von der Linie ‐ zumindest sah es der Schiedsrichterassistent so. Der Nachkopfball von Dario Nikolic ging drüber (48.). Praktisch im Gegenzug gelang Gästekapitän Daniel Martin nach einem famosen Sololauf aus der eigenen Hälfte mit einem satten Flachschuss das 2:0 für die Sportfreunde.

„Danach haben wir alles nach vorn geworfen, endlich das Gesicht gezeigt, das ich sehen will und kamen auch zum Anschlusstreffer“, so Oliver Wild. Diesmal hämmerte Hummler nach einem Eckball von Münst im Nachschuss den Ball ins Netz der Gäste.

Offener Schlagabtausch

Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Biberach wollte unbedingt den Ausgleich, Hall unbedingt die drei Punkte. So hatten beide Teams noch Möglichkeiten. Hummler für den FV Biberach und Martin für die Sportfreunde vergaben dabei die besten.

„Wir haben uns zu viel Negatives geleistet“, versuchte Oliver Wild die Niederlage zu erklären, „und waren phasenweise auch zu passiv.“ Thorsten Schifft freute sich nicht so sehr über die Art und Weise, sondern mehr über das Ergebnis. „Die drei Punkte nehmen wir sehr gern mit.“

Die Statistik zum Spiel:

FV Biberach ‐ SF Schwäbisch Hall 1:2 (0:1) FVB: Beck ‐ Biesinger, Hummler, Nikolic, Wilpert (77. Borac) ‐ Keller, Wistuba (72. Baier), Schwarz, Martin ‐ Münst, Luibrand. Tore: 0:1 Schmelzle (45. +1), 0:2 Martin (50.), 1:2 Hummler (61.). SR: Halici (Pfuhl). Z.: 160. Bes. Vork: Rot für Martin (45./FVB, Notbremse).