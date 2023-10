Wenige Monate nach Abschluss der dreijährigen Sanierungszeit stößt die Schwarzbach-Schule, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum des Landkreises Biberach, räumlich an ihre Grenzen. Auch die personellen Kapazitäten sind erschöpft.

„Die Schule ist fast schon wieder zu klein“, berichtete Landrat Mario Glaser im Kultur- und Schulausschuss des Kreistags, der in der Schule an der Biberacher Leipzigstraße tagte. Aktuell werde bereits über die Aufstellung von Containern nachgedacht, sagte Glaser. Beim Neubau der Schwarzbachschule käme theoretisch auch eine Aufstockung infrage.

Der Hintergrund dieser Überlegungen sind die in den beiden vergangenen Jahren deutlich angestiegenen Schülerzahlen. Zum Schuljahr 22/23 stieg die Schülerzahl von 133 auf 147. Die 168 Schüler im aktuellen Schuljahr seien der höchste Wert in den vergangenen 20 Jahren, sagte Gisela Baumann, Leiterin des Amts für Bildung und Schulentwicklung. Ein Grund für den Anstieg sei die Zuwanderung. „Aber auch komplexe Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten nehmen zu, die in einen sonderpädagogischen Förderbedarf GENT (geistige Entwicklung) münden“, heißt es in Baumanns Bericht.

Eltern entscheiden sich gegen inklusive Angebote

Zudem würden Eltern sich überwiegend gegen inklusive Schulangebote und für „die sonderpädagogische Expertise und Förderung der Schwarzbach-Schule“ entscheiden. Die steigenden Schülerzahlen seien landesweit an SBBZ festzustellen und würden sich voraussichtlich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Die Schwarzbach-Schule bietet in diesem Schuljahr insgesamt vier neue Klassen an, für die Differenzierungsräume weichen mussten. Weitere Klassen einzurichten, wäre aus räumlichen Gründen und wegen Engpässen in der Lehrerversorgung schwierig. Krankheitsvertretungen und der Wegfall von Doppelbesetzungen sollen den Unterricht weiterhin sicherstellen.

Schulleiterin Gabriele Schumann berichtete zudem, dass sie gerade vor der Herausforderung stehe, zwei schwangere Lehrerinnen mit 31-Stunden-Deputaten ersetzen zu müssen. Das Staatliche Schulamt habe ihr zurückgemeldet, dass derzeit keine Lehrer auf dem Markt seien. Daraufhin habe sie Werbung für die vakanten Stellen gemacht und äußerte sich diesbezüglich zuversichtlich.

Erzieherinnen als Alternative?

Kreisrat Erwin Graf (Freie Wähler) erkundigte sich, ob die Schule in diesem Schuljahr alle Anmeldungen habe berücksichtigen können. Angesichts des Fachkräftemangels machte er den Vorschlag, alternativ auf Erzieherinnen zurückzugreifen. Schumann sagte, dass sie einerseits alle Kinder mit einem Förderbedarf geistige Entwicklung aufnehmen müsse. Andererseits habe sie erstmals seit Jahren die Aufnahme eines sogenanntes Kann-Kinds mit Förderbedarf ablehnen müssen. In puncto Erzieherinnen wies Landrat Glaser darauf hin, dass die sich aufgrund der Mangellage in ihrer Berufsgruppe derzeit die Arbeit aussuchen könnten. Da werde vermutlich die Wahl nicht auf ein so herausforderndes Umfeld fallen. Schulleiterin Schumann ergänzte: „Wir brauchen ausgebildete Sonderpädagogen.“

Derweil benötigt die Schwarzbach-Schule auch personelle Verstärkung in anderen Bereichen. Durch die steigende Schülerzahl ist auch die Verwaltung stärker gefordert. Dort sei der Aufwand ohnehin höher als an anderen Schulen, erläuterte Amtsleiterin Baumann. Es fielen beispielsweise mehr Gespräche mit Eltern an und die Sonderbeförderung müsse organisiert werden. Für 2024 hat die Landkreisverwaltung eine dritte Betreuungskraft sowie eine weitere halbe Stelle für hauswirtschaftliche Tätigkeiten beantragt.