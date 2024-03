„Schwäbische Zeitung“ wieder im „PressReader“

Die „Schwäbische Zeitung“ ist in der Biberacher Stadtbücherei wieder im umfangreichen Angebot des „PressReader“ enthalten. Damit kann die regionale Tageszeitung bequem von zu Hause aus gelesen werden - tagesaktuell und rund um die Uhr.

Mit dem „PressReader“ haben Nutzer Zugriff auf ein umfassendes Angebot an digitalen Zeitungen und Zeitschriften aus dem In- und Ausland. Insgesamt stehen mehr als 7000 Publikationen aus über 120 Ländern in einer großen Bandbreite an Sprachen bereit. Die Titel lassen sich nach unterschiedlichen Kategorien sortieren und laden so zum Schmökern ein. Das Archiv reicht bis zu 90 Tage zurück, neue Titel werden automatisch freigeschaltet, teilt die Stadtverwaltung mit. Für Mobilgeräte gibt es eine App, mit der man einzelne Zeitungstitel herunterladen und offline lesen kann.

Das Angebot ist mit gültigem Büchereiausweis unter www.pressreader.com zugänglich. Die Anmeldung erfolgt mit den persönlichen Anmeldedaten der Stadtbücherei. Mehr Informationen zum digitalen Angebot der Stadtbücherei gibt es unter www.medienzentrum-biberach.de.