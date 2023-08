Die Biberacher Firma KaVo Dental ist eines der weltweit führenden Unternehmen, wenn es um moderne Zahnmedizin geht. Zum Sortiment gehören Zahnarztstühle, spezielle Instrumente wie zum Beispiel Zahnarztbohrer sowie moderne Diagnose– und Röntgengeräte. Bei der Aktion „Schwäbische Türöffner“, die von der „Schwäbischen Zeitung“ organisiert wird, hatten 15 Zeitungsleserinnen und -leser am Montag die Möglichkeit, einen exklusiven Einblick in die Arbeit der Firma KaVo zu bekommen. In Zukunft werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihren Zahnärzten genauer hinschauen.

Zu Beginn gab es erst einmal eine kleine Show inklusive Lichtshow und Musik. Hier präsentierte KaVo ein hochmodernes Röntgengerät für die Dentalmedizin. Ursprünglich spezialisierte sich KaVo auf dentalmedizinische Instrumente für die Behandlung beim Zahnarzt und auch zahntechnische Einrichtungen bei Ärzten, in Laboren und Universitäten.

Seit KaVo allerdings im vergangenen Jahr Teil der Plameca–Gruppe wurde, gehören nun auch hochmoderne Röntgengeräte zum umfangreichen Sortiment. „Wir arbeiten stets daran, unser Portfolio zu erweitern“, sagt Campus–Trainerin Ulrike Nagorr. „Wenn beispielsweise Zahnärzte sagen, KaVo ist für mich das Produkt der Wahl, dann wollen wir ihm auch ein Röntgengerät anbieten können.“

Handarbeit und Fingerspitzengefühl

Die Firma KaVo wurde vor 114 Jahren gegründet und hat ihren Sitz in Biberach und Warthausen. Insgesamt arbeiten an beiden Produktionsstätten rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einigen von ihnen konnten die SZ–Leser bei ihrer täglichen Arbeit in der Produktion über die Schulter schauen. In Biberach werden unter anderem Zahnarztbohrer produziert. Eine Arbeit, die ins Detail geht und bei der Handarbeit und Fingerspitzengefühl gefragt ist. „Alle Teile müssen zu 100 Prozent die Qualitätsansprüche erfüllen“, erklärt die Campus–Trainerin. Bei einem kleinen Kratzer oder einer Mini–Unebenheit, werden die Teile sofort aussortiert. „Die Mitarbeiter sind aber so gut in ihren Jobs,dass wir weniger als ein Prozent Ausschussmaterialien haben“, sagt Ulrike Nagorr. Und das bei einer Produktion von einer Million Teile im Jahr.

Interessiert hörten die Teilnehmer zu und ließen sich durch die Produktion führen. „Seit 25 Jahren lebe ich in Biberach und laufe immer an der Firma vorbei und jetzt weiß ich endlich, wie das hier alles abläuft“, sagt Inge Rath. „Immer, wenn ich beim Zahnarzt sitze, interessiert es mich, woher die ganze Ausstattung kommt.“ Nun weiß sie mehr und hat auch gelernt, auf was sie beim nächsten Zahnarztbesuch achten muss.

Roboter ersetzen keine Menschen

Auch für Margit Restle ist es toll, einen richtigen Einblick in die Produktion bei KaVo zu bekommen: „Ich finde das alles sehr spannend. Vor allem, wie viel Handarbeit hier noch drinsteckt.“

Teilweise unterstützen aber auch Roboter die Produktion. Was früher alles per Hand gemacht werden musste, funktioniert heute fast automatisch. Ob die Mitarbeiter nach und nach von Robotern ersetzt werden, wollte Georg Maichel wissen? „Nein. Bei uns steckt wirklich enorm viel Handarbeit drin. Jedes einzelne Teil wird von den Mitarbeitern genau mit einer Lupe untersucht“, sagt Ulrike Nagorr. „Und wenn ein Roboter die Arbeit übernimmt, gibt es für die Mitarbeitenden eine neue Aufgabe, keiner wird deshalb entlassen.“

Rückengerechte Zahnarztstühle

Neben der Produktion bekommen die Teilnehmer auch einen Einblick ins Museum und wie zahnmedizinische Instrumente früher aussahen. Als Highlight gibt es im fünften Stock der Firma KaVo einen Showroom, in dem die neuesten Behandlungseinheiten aufgebaut sind. Besonderen Spaß hatten die SZ–Leser damit, sich auf die verschiedenen Zahnarztstühle zu setzen, die teilweise bequemer als das Sofa zu Hause sind. Denn die Zahnarztstühle von KaVo sind als einzige Dentalfirma mit dem Gütesiegel AGR ausgezeichnet, das für die Aktion Gesunder Rücken steht.

Tipps, auf was man beim Zahnarzt achten sollte, gab’s am Ende auch noch von Ulrike Nagorr: „Schauen Sie sich genau an, wie ihr Zahnarzt steht und wie er mit den Instrumenten umgeht. Und vor allem, ob die Behandlungseinheit von KaVo ist“, scherzt sie. Für Margit Restle war nach diesem Tag klar: „Mein nächster Zahnarzt Besuch wird auf jeden Fall anders.“ Auch Helmut Schlanser wird sich bei seinem Zahnarzt künftig einmal genauer umsehen: „Es war wirklich ein spannender Einblick in die Zahnmedizin.“ Er hofft darauf, noch öfters einen Blick hinter die Kulissen bei örtlichen Betrieben zu bekommen.