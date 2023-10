Schutzgemeinschaft Deutscher Wald pflanzt wieder Bäume

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Biberach (SDW BC) ruft alle Gemeinden und die Bevölkerung zur Mitwirkung an der zweiten Aktion „Biberach pflanzt für die Zukunft“ (BipfZu) auf. Beim Kauf der Bäume können bei einigen Baumschulen Rabatte erhalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im vergangenen Jahr hat die SDW BC erstmals zur Mitwirkung aller Menschen und Gemeinden Im Landkreis Biberach an der Aktion „BipfZu“ aufgerufen. 341 Bäume wurden daraufhin gepflanzt.

Ziel dieser Aktion sei es, dass jede und jeder mit dem Pflanzen eines Baums einen wesentlichen aktiven Beitrag für die Umwelt leiste, heißt es in der Mitteilung weiter. „Bei einer regen Beteiligung kann sich der Landkreis Biberach damit von anderen Landkreisen abheben, was allein schon ein Grund für die Mitwirkung wäre“, so SDW-Kreisvorsitzender Werner Gebele.

Er schlägt deshalb vor, im Oktober oder November mindestens einen Baum zu pflanzen. Dabei spiele es keine Rolle, was es für ein Baum sei (Laub oder Nadel), weil jeder Baum eine gute Investition in die Zukunft für unsere Natur und Umwelt sei.

Alle Mitwirkenden werden gebeten, nach der Pflanzung die Anzahl der gepflanzten Bäume der SDW BC (Email: [email protected]) mitzuteilen, damit das Kreisergebnis ermittelt werden kann. Die SDW BC konnte erreichen, dass einige Baumschulen bereit sind, Rabatte für die Bäume, die gepflanzt werden, beim Kauf zu geben.

Weitere Informationen gibt es unter