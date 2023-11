Die Ampelkoalition will wegen des Karlsruher Urteils die Schuldenbremse auch für 2023 aussetzen. Man werde dem Bundestag vorschlagen, eine außergewöhnliche Notlage zu beschließen, hat Finanzminister Lindner (FDP) am Donnerstagnachmittag angekündigt. So beurteilen die Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Biberach diese Entscheidung.

Das sagt Martin Gerster (SPD)

„Ich bin zufrieden und froh über diese Entscheidung“, sagt Martin Gerster (SPD), selbst Mitglied des Haushaltsausschusses. Lange habe es nicht danach ausgesehen, dass es mit einer Entscheidung so schnell gehen würde. Nun sei er zuversichtlich, dass sich gute Lösungen für den Haushalt 2024 finden lassen, „und wir können das beschließen, was wir in der Bereinigungssitzung, die letzte Woche bis 4.19 Uhr morgens dauerte, auf den Weg gebracht haben“.

Ich bin der Meinung, dass wir durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie aufgrund der hohen Energiepreise in einer außergewöhnlichen Notlage sind. Martin Gerster (SPD)

Am frühen Donnerstagnachmittag - noch vor Lindners Entscheidung - hatte Gerster in einem ersten Telefonat mit der SZ-Redaktion für die Aussetzung plädiert und davor gewarnt, dass andernfalls viele wichtige Projekte zur Disposition stünden. Explizit erwähnte er dabei für den Wahlkreis die geplante Sanierung der Sporthalle in Bad Schussenried sowie auch ein künftiges Naturierungsprojekt im Wolfental bei Biberach. Auf der Kippe gestanden hätten aber auch große Maßnahmen wie der Wiederaufbaufonds für das Ahrtal. Dies alles scheint nun abgewendet.

Er halte es für richtig, die Schuldenbremse aufzuheben, so Gerster. „Ich bin der Meinung, dass wir durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie aufgrund der hohen Energiepreise in einer außergewöhnlichen Notlage sind.“ Den Haushalt durch drastische Kürzungen im Sozialbereich aus der Schieflage zu bringen, wie dies von der Union gefordert worden sei, hätte die getroffen, die es zurzeit ohnehin schon besonders schwer hätten.

Ohnehin habe er sich über die „riesengroße Freude“ bei der Union nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG) doch etwas gewundert, so Gerster. „Das ist doch eine sehr kurzfristige Freude. Mittelfristig wäre ein großer Schaden für Land und Gesellschaft entstanden.“

Das sagt Anja Reinalter (Grüne)

Über die etwas schadenfrohe Freude bei CDU/CSU habe auch sie sich etwas geärgert, sagt Anja Reinalter (Grüne). Die Entscheidung des Finanzministers, die Schuldenbremse nochmals auszusetzen sei richtig. „Für 2023 sind wir safe und 2024 kriegen wir jetzt auch hin.“ Sie habe die Situation nach dem BVG-Urteil nie als ausweglos angesehen. „Wir haben im Übrigen auch ein Urteil des BVG, das uns verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten - und das ist ein viel größeres Ziel als keine weiteren Schulden zu machen“, so die Grünen-Politikerin. Neben dem Klimaschutz gehe es um die Transformation und sehr viele Arbeitsplätze, die ansonsten betroffen wären.

Auch die CDU hat keine schnellen Lösungen und kann globale Krisen nicht einfach aus der Welt zaubern. Anja Reinalter (Grüne)

Trotz der aktuell starken Kritik an der Ampel sehe sie die Regierungsparteien gut unterwegs, den Koalitionsvertrag abzuarbeiten. „Wir brauchen etwas Geduld in Zeiten, in denen sich die Hiobsbotschaften zu überschlagen scheinen. Das ist wie bei einem Medikament, das auch eine Weile braucht, bis es wirkt“, sagt Reinalter. „Auch die CDU hat keine schnellen Lösungen und kann globale Krisen nicht einfach aus der Welt zaubern.“ Sie wünsche sich, dass nun alle demokratischen Parteien an einem Strang ziehen.

Das sagt Josef Rief (CDU)

Ob Josef Rief (CDU), ebenfalls Mitglied des Haushaltsausschusses, da mitzieht, lässt er aktuell offen. „Natürlich hatten wir Probleme Anfang des Jahres, als die Energiepreise noch hoch waren. Aber gut einen Monat vor Jahresende die Notlage für das zurückliegende Jahr auszurufen, ist schon eine heiße Geschichte.“ Es sei für ihn äußerst fraglich, ob dieses Vorgehen einer rechtlichen Prüfung standhält. Für 2024 schließe er eine erneute Notlage aus. „Da gehe ich nicht mehr mit.“

Ich sehe mit Grausen, dass wir uns gewaltig verschulden und den künftigen Generationen eine gewaltige Bürde auferlegen. Josef Rief (CDU)

Er halte das Urteil des BVG für absolut richtig. „Ich sehe mit Grausen, dass wir uns gewaltig verschulden und den künftigen Generationen eine gewaltige Bürde auferlegen“, so Rief. Die Bundesregierung habe mit der politisch gewollten Steigerung der Energiepreise und dem bürokratischen und statischen Heizungsgesetz zwei gravierende Fehler gemacht. „Außerdem hat sie dafür gesorgt, dass es immer lukrativer wird, nicht zu arbeiten“, so der CDU-Politiker. Die Regierung müsse nun Prioritäten setzen und ihren immensen Vertrauensverlust wieder reparieren. „Die Wirtschaft muss ins Laufen kommen und wir müssen 700.000 offene Stellen besetzen mit Menschen, die aktuell zum Teil Bürgergeld beziehen.“