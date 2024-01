Schützentheater-Orchester sucht junge Musiker

Das Schützentheater sucht junge Musikerinnen und Musiker für 2024. Teilnehmen können alle ab einem Alter von etwa zehn Jahren, die ein Orchesterinstrument spielen und über einen entsprechenden Leistungsstand verfügen, wie die Stadt Biberach mitteilt.

Die Proben beginnen nach den Osterferien am 11. April und finden immer donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr in der Bruno-Frey-Musikschule in Biberach statt.

Unter der Gesamtleitung und Regie von Mimi Jörg inszeniert das Schützentheater 2024 das Märchen „Aschenbrödel“. Anmeldeformulare sind ab sofort im Büro der Bruno-Frey-Musikschule, Wielandstraße 23, unter www.musikschule-bc.de oder per E-Mail an [email protected] erhältlich.