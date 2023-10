Tabellenführer SV Reinstetten hat am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß in einer spektakulären Partie beim 4:6 gegen die SGM Ringschnait/Mittelbuch die erste Niederlage bezogen. Der SV Burgrieden kam bei Wacker Biberach zum ersten Auswärtssieg der Saison.

Spiel des Tages: SV Reinstetten ‐ SGM Ringschnait/Mittelbuch 4:6 (1:3). Schon nach 30 Sekunden hätte Schiri Dennis Bogenrieder Gelb ziehen müssen, als Mathias Wesolowski SGM-Stürmer Luca Ruedi unsanft den freien Weg zum Tor versperrte. Der Gefoulte wurde später aber zu einer der Hauptfiguren einer mitreißenden Partie. Nach einem Diagonalball von Martin Sowa netzte Luca Ruedi (9.) per Kopf zum 0:1 ein. Es kam noch besser für die mutig und diszipliniert auftretende SGM. Ein Freistoß von Patrick Sowa (32.) fand an Freund und Feind vorbei den Weg zum 2:0, Manuel Schlichthärle (35.) nutzte einen an Michael Wiest verwirkten Elfer eiskalt zum 0:3. In einer Drangphase des Tabellenführers traf Noah Blersch (41.) flach zum 1:3. Die nach der Pause erwartete Großoffensive des SVR blieb zunächst aus, stattdessen traf Luca Ruedi (57., 58) aus 20 Metern unter das Tordach zum 1:4 und nach einem Solo zum 1:5. Die Partie schien entschieden, als aber Timo Gaupp (64.) fulminant aus dem Lauf auf 2:5 stellte, drehte der SVR auf. Gaupp traf kurze Zeit später nur das Alu, Noah Blersch (66., 72.) markierte volley das 3:5 und aus 16 Metern auch das 4:5. Die SGM wackelte, verfiel aber nicht in Hektik und setzte dann den Schlusspunkt, als Marco Münst (90. +5.) einen Querpass von Ruedi zum letztlich verdienten 4:6 ausnutzte.

SV Dettingen ‐ SV Schemmerhofen 4:1 (1:1). Beide Teams kamen in der ersten halben Stunde zu hochkarätigen Chancen, auf Flanke von Ron Bicker köpfte Kapitän Bastian Fischer (32.) am langen Pfosten zum 1:0 ein. Marvin Ehe (45. +1) glich aus acht Metern zum 1:1 aus. Die Gäste hatten nach der Pause zunächst etwas mehr vom Spiel, Marc Habrik ließ eine Großchance liegen. Spielertrainer Andreas Betz (78.) nutzte einen an Fabian Lorenz verwirkten Elfer zum 2:1, auf Steckpass von Lorenz ließ Timo Hörmann (85.) das 3:1 folgen. Ron Bicker (90.) traf mit einem Traumtor aus 60 Metern noch zum 4:1.

SGM Muttensweiler/Hochdorf ‐ FV Olympia Laupheim II 2:4 (1:2). Die spielstarken Gäste kamen durch ein Eigentor (6.) der SGM zum 0:1, das Leo Gnandt (10.) nach Flanke von Marius Zeh schnell ausglich. Postwendend traf aber Admir Causevic (11.) nach einem Konter zum 1:2. Luca Kaiser hätte für die Heimelf die Chance zum Ausgleich, den Paul Britsch (52.) nach toller Einzelleistung besorgte. Leart Blaku (77.) traf aus dem Gewühl heraus zum 2:3. Gegen die alles nach vorn werfende Heimelf markierte Dominik Allerdinks (84.) nach einem Konter das spielentscheidende 2:4.

TSV Kirchberg ‐ SGM Warthausen/Birkenhard 3:1 (2:0). Der TSV siegte am Ende des Tages dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient. Lukas Kohler (26.) setzte nach einem Torwartabpraller gut nach und traf zum 1:0. Nach Zuspiel von Dominik Breher ging Alexander Luppold (43.) allein aufs Tor zu und schob zum 2:0 ein. Auch vom 2:1 von Andreas Wonschick (52.) per Foulelfmeter ließ sich die Heimelf wenig beeindrucken. TSV-Kapitän Stefan Luppold (68.) markierte per Handelfer das 3:1. Für die SGM traf Fabian Wenger noch die Querlatte.

SV Baustetten ‐ SF Schwendi 0:2 (0:0). Die Gäste machten mit einem verdienten Sieg Eigenwerbung für das große WFV-Pokalspiel am Mittwoch. Die SF waren in Hälfte eins schon griffiger, während der SVB nur zu einem Torschuss kam. Nach der Pause fand ein Torschuss von Andrija Puljitz (52.) bei unglücklichen Umständen für den SVB den Weg zum 0:1. Die Heimelf konnte die Gäste auch daraufhin kaum in Bedrängnis bringen. Der eingewechselte Ivan Bagaric (90. +5.) machte nach einem Gassenball mit seinem 0:2 den Sack zu.

SV Steinhausen ‐ TSG Achstetten 1:0 (1:0). In Steinhausen stand das Endergebnis schon früh fest. Nach Zuspiel von Sven Waizenegger traf Tobias Rothenbacher (8.) satt zum 1:0. Die Gäste drückten danach stark auf das Tempo, Philipp Borner musste für die Heimelf auf der Torlinie klären, Lukas Schick ließ für die TSG einen Hochkaräter liegen. Nach dem Wechsel ging die Ereignisdichte in Steinhausen aber fast Richtung Null, keine der beiden Mannschaften konnte sich noch eine Torchance erspielen.

FC Wacker Biberach ‐ SV Burgrieden 1:2 (0:0). Im in der ersten Halbzeit noch ausgeglichenen Aufsteigerduell hatte Wacker vor der Pause durch Boris Nji und Ersin Cerimi zwei gute Möglichkeiten zur Führung. Nach dem Wechsel gab die Heimelf die Partie zusehends aus der Hand. Nach einer ersten Chance von Brinsa nutzte David Reuder (62.) einen Abwehrfehler zum 0:1. Der Torschütze sah dann Gelb-Rot (77.), Mathias Brinsa (78.) traf aber mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 0:2. Das 1:2 von Ersin Cerimi (83.) auf Flanke Nji brachte keine Wende mehr.