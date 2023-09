Lkw-Fahrer soll in Biberach auf Autofahrer geschossen haben

Die Polizei fahndet nach einem Lkw–Fahrer, der aus einem Lastwagen in Biberach auf ein Auto geschossen haben soll.

Nach Angaben der Beamten vom Mittwoch wurden Zeugen am Montagnachmittag auf den Fahrer eines blauen Lkw mit weißem Auflieger in der Ulmer Straße in Richtung Warthausen aufmerksam, weil er zunächst einen vorausfahrenden Autofahrer angeschrien haben soll.

Anschließend soll er auf Höhe der Einmündung zur Birkendorfer Straße mit einer Pistole auf das Auto gezielt und einen Schuss abgegeben haben.

Anschließend fuhren beide in Richtung Warthausen davon. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Lkw–Fahrer —bislang ohne Erfolg.

Nun bitte die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/188-1111. Der Fahrer des Lkw soll etwa 40 Jahre alt sein. Er hatte eine Glatze und einen kurzen Bart am Kinn.