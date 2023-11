Schönebürg punktet erneut gegen Türkspor

In der Fußball-Kreisliga A II Riß hat Spitzenreiter Türkspor Biberach auch im Rückrundenspiel gegen den SC Schönebürg nur unentschieden gespielt. Dennoch ist der Herbstmeiter der Sieger des Spieltags, weil Konkurrent SGM Laupertshausen/Maselheim gegen die SGM Stafflangen/Rissegg verlor. Der FV Rot gewann beim FC Mittelbiberach mit 2:0. Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren siegte im Derby gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II klar mit 5:1 und eroberte Tabellenplatz zwei. Der SV Mietingen II gewann überraschend bei der SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Die SF Bronnen gingen bei der SGM Äpfingen/Baltringen leer aus.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ‐ SGM Warthausen/Birkenhard II 5:1 (2:0). In einem schwachen Kreisliga-A-Spiel ging die Heimelf als verdienter Sieger vom Platz. In der ersten Halbzeit hätten die Platzherren mehr Tore erzielen müssen. Der deutliche Sieg kam erst zustande, als die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte geschwächt waren. Tore: 1:0 Jonas Weller (30.), 2:0 Mario Wenger (36.), 2:1 Andreas Golletz (60.), 3:1 Mateo Peric (70.), 4:1 Jochen Hauler (82.), 5:1 Lukas Aßfalg (87.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für die Gäste in der 77. Minute.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt ‐ SV Mietingen II 1:2 (0:1). Die SGM begann gut, aber plötzlich führten die Gäste mit 1:0. Kurz nach der Pause erhöhte der SV Mietingen II auf 2:0. Nach dem Anschlusstor warfen die Gastgeber alles nach vorne, doch der Ausgleichstreffer blieb ihnen versagt. Tore: 0:1 Dominik Burry (25.), 0:2 David Neuer (47.), 1:2 Robin Mohr (64./FE).

SGM Äpfingen/Baltringen ‐ SF Bronnen 2:0 (0:0). Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, wobei beide Teams ihre Tormöglichkeiten hatten. Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich dasselbe Bild, nur dass die Gastgeber ihre Chancen nutzten und die Gäste nicht. Zweifacher Torschütze war SGM-Spieler Julian Fischbach in der 69. und 88. Minute. Res.: 6:1.

SGM Laupertshausen/Maselheim ‐ SGM Stafflangen/Rissegg 2:3 (2:0). Die Heimelf sah nach der ersten Halbzeit wie der sichere Sieger aus. Im zweiten Durchgang kamen die Gäste mit ihrem ersten Torschuss zum Anschlusstreffer und wachten dadurch auf. In den folgenden Minuten legten die Gäste noch zwei weitere Tore nach und lagen plötzlich in Führung. Die Heimelf versuchte alles, um noch zum Ausgleich zu kommen, was aber erfolglos blieb. Tore: 1:0, 2:0 Christian Jörg (16., 40.), 2:1 Tobias Santherr (55.), 2:2, 2:3 Manuel Schirmer (59., 67.). Res.: 2:1

Türkspor Biberach ‐ SC Schönebürg 1:1 (1:0). In einem guten Kreisliga-A-Spiel gab es am Ende ein gerechtes Remis. Türkspor begann gut und konnte bereits in der achten Minute durch Selman Ayan mit 1:0 in Führung gehen. In der gesamten ersten Halbzeit waren die Gastgeber das bessere Team. Im zweiten Spielabschnitt übernahm der SC Schönebürg die Initiative und wurde durch das Ausgleichstor in der 98. Minute durch Tobias Hochdorfer belohnt. Res.: 4:1.

FC Mittelbiberach ‐ FV Rot 0:2 (0:1). In einem ausgeglichenen Spiel waren die Gäste vor dem Tor eiskalt. Bereits in der 12. Minute ging Rot durch Alfusainey Bah in Führung. Besonders in der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber alles, um zum Ausgleich zu kommen. Doch ein Konter des FV Rot, abgeschlossen wiederum durch Alfusainey Bah, führte in der 73. Minute zum zweiten Tor für das Gästeteam. Res.: 2:1.

SV Sulmetingen II ‐ SG Mettenberg verlegt. Das Spiel wird am Samstag, 25. November, nachgeholt. Anstoß ist bereits um 10 Uhr.