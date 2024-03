Nach einem zähen Ringen hat der Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach in der Fußball-Kreisliga A I Riß das Heimspiel gegen den BSC Berkheim gewonnnen. Der VfB Gutenzell verlor das Derby gegen die SGM Reinstetten II/Hürbel, wodurch der Rückstand zum Spitzenreiter auf fünf Punkte anwuchs. Die SGM Rot/Haslach und der SV Erolzheim trennten sich 1:1. Der FC Bellamont verlor gegen die SGM Tannheim/Aitrach. Schlusslicht Ellwangen siegte im Derby gegen Unterschwarzach.

SV Ellwangen - LJG Unterschwarzach 4:2 (2:0). In einem fairen Derby ging die Heimelf als verdienter Sieger vom Platz. Nach einer 2:0-Pausenführung behielt Ellwangen auch in der zweiten Halbzeit die Oberhand. Die ersatzgeschwächten Gäste aus Unterschwarzach mussten meist einem zwei Tore Rückstand hinterherlaufen. Tore: 1:0, 3:1 Andreas Paulus (15., 60.), 2:0 Felix Paulus (22.), 2:1 Manuel Ludwig (54.), 4:1 Roman Schwankl (78.), 4:2 Marius Döbele (84.). Res.: 0:5.

FC Bellamont - SGM Tannheim/Aitrach 2:3 (1:2). Über weite Strecken wogte die Begegnung hin und her. Am Ende hatten jedoch die Gäste das bessere Ende für sich. Der FC Bellamont konnte die Partie in den letzten fünf Minuten trotz Überzahl nicht mehr drehen. Tore: 0:1 Adrian Miller (2.), 1:1 Dominik Kuhl (6.), 1:2 Daniel Buchmann (44.), 2:2 Alwin Schmid (54.), 2:3 Gabriel Jehle (85./FE). Bes. Vork.: Gelb-Rot für die SGM Tannheim/Aitrach (85.). Res.: 0:3.

SGM Rot/Haslach - SV Erolzheim 1:1 (1:1). Ein zweikampfbetontes Derby sahen die Zuschauer in Rot an der Rot. In der 22. Minute gingen die Gastgeber durch Steffen Zott mit 1:0 in Führung. In der 37. Minute markierte Gästespieler Andrej Walter den 1:1-Ausgleich. Beide Mannschaften hatten viele Möglichkeiten, um noch zu weiteren Toren zu kommen, scheiterten aber an den jeweiligen Torhütern. Das Remis ging am Ende in Ordnung. Res.: 0:1.

SGM Reinstetten II/Hürbel - VfB Gutenzell 3:1 (0:1). In einem ansonsten fairen Derby ging es am Ende doch noch etwas hitzig zu. Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft. Es dauerte aber bis zur Schlussphase, bis der Sieg eingefahren werden konnte. Tore: 0:1 Yanick Schraivogel (35.), 1:1 Jannik Rauß (57.), 2:1 Matthias Leichtle (86.), 3:1 Philip Fehnle (90. +5). Bes. Vork.: Rot für den VfB Gutenzell (15.) und Rot für die SGM Reinstetten II/Hürbel (90. +5).

SGM Ummendorf/Fischbach - BSC Berkheim 2:0 (1:0). Der Gast aus Berkheim erwies sich für die SGM als hartnäckiger Gegner. Die Gastgeber begannen zwar gut, aber nach 20 Minuten verflachte die Partie. In der zweiten Halbzeit war der BSC Berkheim durch seine Konter gefährlich. Die endgültige Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 Lennard von Rüden (38.), 2:0 Stefan Kärcher (91.). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels beim BSC Berkheim.

SV Kirchdorf - SV Winterstettenstadt 2:1 (0:0). Der SVK war in der ersten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft, konnte dies aber nicht in Zählbares ummünzen. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und machten verdient das 1:0. Danach wachten die Gastgeber auf und kamen am Ende noch zu einem verdienten Heimsieg. Tore: 0:1 Niklas Müller (67.), 1:1 Tobias Göppel (80.), 2:1 Daniel Theophiel (91.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den SV Winterstettenstadt (90. +5). Res.: 4:3.