Jochen Oelmayer ist auf der Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß in Altheim einstimmig in seinem Amt als Obmann für weitere drei Jahre bestätigt worden. Danach wird er aufhören, wie der 48-Jährige bekannt gab. Im SZ-Interview äußert sich Oelmayer auch dazu, wie die SRG Riß aktuell aufgestellt ist und was die drängendsten Probleme im Schiedsrichterbereich sind.

Herr Oelmayer, warum haben Sie sich zur Wiederwahl gestellt und zudem ihren Abschied für 2027 angekündigt?

Es war für mich schon länger klar, dass ich nochmals antreten werde, da es ein interessanter Job ist. Die Entscheidung, dass es meine letzte Amtsperiode sein wird, ist derweil in den letzten zwei Jahren gereift. Eine ehrenamtliche Tätigkeit wie diese laugt einen einfach auch aus. Der Job als Obmann ist sehr zeitaufwendig und dann habe ich ja auch noch eine Familie und einen Beruf. Zudem bin ich ja ebenfalls noch stellvertretender Bezirksvorsitzender. Die Zeiten werden immer schnelllebiger, es geschieht alles in kürzeren Zyklen. Darum ist es aus meiner Sicht wichtig, dass es hinsichtlich der Führung der Schirigruppe Riß mal neue Impulse geben muss. Jetzt ist genug Zeit, um einen Nachfolger zu finden.

Wie ist die SRG Riß derzeit personell aufgestellt?

Dank eines ordentlichen Neulingskurses in diesem Jahr, der 20 neue Unparteiische hervorgebracht hat, ist die Personaldecke so weit in Ordnung. In Summe gibt es derzeit 190 aktive Schiris im Bezirk, darunter sieben Frauen. Damit sollte es uns gelingen, unserer originären Aufgabe, sämtliche Spiele im Jugend- und Erwachsenenbereich mit geprüften Schiedsrichtern zu besetzen, nachkommen zu können. Dabei spielt uns aber auch die zurückgehende Anzahl zu besetzender Spiele durch die zunehmenden SGM-Gründungen in die Karten.

Was sind im Bezirk die drängendsten Probleme im Schiedsrichterbereich?

Das Verhalten von Zuschauern, die versuchen die Spielleitung von Außen zu beeinflussen, ist nach wie vor bedenklich. Vor allem unsere jüngeren Unparteiischen, die anfangs noch im Nachwuchsbereich eingesetzt werden, sind oftmals Anfeindungen und Beleidigungen durch Eltern ausgesetzt. Das ist leider unser täglich Brot, jedoch sollte sich dringend etwas ändern. Das ist allerdings nur unter Mithilfe der Vereinsverantwortlichen möglich, die da beschwichtigend eingreifen müssen.

Was wird sich für die SRG Riß durch den zur Saison 2024/25 kommenden, neuen Bezirk Oberschwaben ändern?

Im neuen Bezirk wird es bekanntermaßen neben der SRG Riß auch die SRG Sigmaringen und die SRG Saulgau geben. Alle drei müssen sich künftig abstimmen, was die Verteilung der Spiele angeht. Dadurch verringert sich die Anzahl der zu besetzenden Bezirksligaspiele für die SRG Riß, da die Begegnungen der neuen Bezirksliga Oberschwaben unter den drei Schiedsrichtergruppen aufgeteilt werden. Ansonsten ändert sich nichts, denn die Zusammenarbeit zwischen den drei Schiedsrichtergruppen funktioniert bereits jetzt sehr gut und wird es sicher auch weiter tun.

Zur Person: Jochen Oelmayer ist seit 2009 Obmann der Schiedsrichtergruppe Riß. Seit 2015 ist der 48-Jährige auch stellvertretender Bezirksvorsitzender. 1991 legte er seine Schiedsrichterprüfung ab und pfiff danach Spiele bis zur Verbandsliga. Aktuell ist Oelmayer, der für den SV Sulmetingen pfeift, noch bei Partien bis zur Bezirksliga im Einsatz und für den Württembergischen Fußball-Verband (WFV) als Schiri-Beobachter und -Coach tätig. Er wohnt in Untersulmetingen, ist verheiratet und hat drei Kinder.