Scheffelstraße in Biberach wird komplett erneuert

Die Scheffelstraße auf dem Mittelberg, der Pressemitteilung der Stadt zufolge „eine der schlechtesten Straßen Biberachs“, wird in den kommenden Monaten komplett erneuert. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten.

Laut dem Straßenkataster, das unter anderem den Zustand der Biberacher Straßen erfasst, gehört die Scheffelstraße zu den schlechtesten Straßen Biberachs: Die gesamte Fahrbahnfläche weist massive Risse, Setzungen und Ausbrüche auf. Eine Baugrunderkundung hatte zudem ergeben, dass der Straßenuntergrund verbessert werden muss, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Eine Sanierung der Verkehrsflächen war keine Option mehr, daher wird die Scheffelstraße nun komplett neu hergestellt.

Die Bauarbeiten haben am Donnerstag, 14. März, begonnen und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober an. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten. Die Anwohner werden entsprechend dem Baufortschritt informiert.

Für den Neubau der Scheffelstraße hatte sich der Gemeinderat bereits im vergangenen Sommer ausgesprochen. Um mögliche Baufirmen zeitlich nicht unter Druck zu setzen und dadurch höhere Baupreise zu vermeiden, wurde in der Vorberatung im Bauausschuss folgender Wunsch geäußert: Der Beginn der Bauarbeiten solle in der Ausschreibung flexibel gestaltet und nur der Endzeitpunkt der Gesamtmaßnahme vorgegeben werden. Vergeben wurde das Projekt letztlich an die Firma Kunz aus Rot an der Rot, die in ihrem Angebot den Baubeginn auf März festgelegt hatte. Das Ende der Gesamtmaßnahme ist im Oktober geplant.