Schach-Oberligist TG Biberach unterliegt Deizisau II knapp

Lesedauer: 2 min

Achim Engelhart steuerte gegen Deizisau II einen Punkt für die TG Biberach am siebten Brett nach einem Königsangriff bei. (Foto: Deutscher Schachbund )

Die TG Biberach hat sich nach zuvor zwei Siegen in Folge in der Schach-Oberliga wieder geschlagen geben müssen. Bei den SF Deizisau II unterlagen die Biberacher knapp mit 3,5:4,5 und ließen so Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen.