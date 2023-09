SC Schönebürg unterliegt deutlich

Türkspor Biberach hat in der Fußball–Kreisliga A II Riß die SGM Warthausen/Birkenhard II mit 7:0 vom Platz gefegt. Der SC Schönebürg unterlag bei der SGM Laupertshausen/Maselheim deutlich. Die SGM Äpfingen/Baltringen gewann auch ihr zweites Spiel gegen die SG Mettenberg. Die SGM Stafflangen/Rissegg ist beim Aufsteiger SV Sulmetingen II erfolgreich gewesen.

Türkspor Biberach — SGM Warthausen/Birkenhard II 7:0 (4:0). In Biberach gab es von der ersten bis zur letzten Minute an ein Spiel auf ein Tor. Bei einer besseren Chancenauswertung wäre ein zweistelliger Gastgebersieg möglich gewesen. Ilyas Aksit schoss insgesamt vier Tore und in der ersten Halbzeit gelang ihm ein Dreierpack. Tore: 1:0, 3:0, 4:0, 5:0 Ilyas Aksit (2., 15., 17., 50.), 2:0, 6:0, 7:0 Furkan Cebeci (5., 58., 63.). Bes. Vork.: Türkspor verschießt einen Foulelfmeter (55.).

SGM Laupertshausen/Maselheim — SC Schönebürg 3:0 (1:0). Die Gastgeber gingen früh in Führung (7.) und operierten danach aus einer sicher stehenden Abwehr heraus. Die Konter der SGM waren stets gefährlich und führten letztlich zum verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 Tim Steinhauser (7.), 2:0, 3:0 Christian Jörg (66., 90.). Res.: 1:0.

SV Sulmetingen II — SGM Stafflangen/Rissegg 1:3 (1:0). In einem zerfahrenen und ausgeglichenen Spiel war am Ende die Fehlerquote entscheidend. Tore: 1:0 Max Maurer (23.), 1:1 Patrick Zoll (47.), 1:2 Manuel Schirmer (52./FE), 1:3 Manuel Ringeis (90.). Bes. Vork.: Gelb–Rote Karte für die SGM (90.).

SGM Äpfingen/Baltringen — SG Mettenberg 3:1 (2:0). Im ersten Durchgang war die Heimelf klar besser, versäumte es aber, das Spiel bereits frühzeitig zu entscheiden. Nach dem Wechsel kamen die Gäste zum Anschlusstreffer und waren zeitweilig dem Ausgleich sehr nah. Erst in der Nachspielzeit konnte Äpfingen/Baltringen den Heimsieg endgültig unter Dach und Fach bringen. Tore: 1:0 Jan Egle (5.), 2:0, 3:1 Daniel Egle (44., 90. +5), 2:1 Tobias Guggenmoser (49.). Res.: 4:1.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt — SF Bronnen 4:1 (1:0). Einen Tick besser waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit und führten folgerichtig zur Pause mit 1:0. Nachdem Bronnen nach einer guten Stunde zum Anschlusstreffer kam, stand die Partie auf des Messers Schneide. Erst mit dem 3:1 (77.) schlug das Pendel in Richtung SGM aus. Tore: 1:0, 3:1 Stefan Graf (13., 77.), 2:0 Patrick Gaupp (52.), 2:1 Simon Speidel (62.), 4:1 Jonas Guggenmoser (90.). Res.: 4:2.

FC Mittelbiberach — SV Mietingen II 4:2 (2:2). Über weite Strecken war das Spiel ausgeglichen. Die Heimelf machte zwei Gastgeschenke. Der FCM ging am Ende als nicht unverdienter Sieger vom Platz. Tore: 0:1 David Neuer (7.), 1:1, 3:2 Johannes Kehrle (21., 58.), 2:1 Jonathan Samuel Schilli (27.), 2:2 Dominik Burry (41.), 4:2 Benedikt Schilli (64.).

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren — FV Rot 2:1 (0:0). Im ersten Durchgang spielte sich die Begegnung meist im Mittelfeld ab. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein zerfahrenes und bis zum Ende hart umkämpftes Spiel. Tore: 0:1 Ben Miller (70.), 1:1 Thomas Wanner (75.), 2:1 Matthias Schließer (82.). Bes. Vork.: Gelb–Rot für die SGM (88.) und eine Rote Karte, ebenfalls für die Gastgeber, nach der Partie. Res.: Abgesagt wegen Spielermangels beim FVR.