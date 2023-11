SC Schönebürg gastiert bei Herbstmeister Türkspor

Tabellenführer Türkspor Biberach hat am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A II Riß in diesem Jahr Heimrecht gegen den SC Schönebürg. Ein Derby in Oggelsbeuren und Abstiegskampf in Sulmetingen stehen zudem an.

Der Tabellenletzte SV Sulmetingen II und der Tabellenvorletzte SG Mettenberg treffen in Sulmetingen aufeinander. „Es ist noch nichts verloren“, so SVS-Spielertrainer Tobias Wilhelm (Foto: SVS). „Das Feld am Tabellenende ist eng beisammen. Mettenberg hat mit sechs Punkten einen Zähler mehr, dann kommen Bronnen und Stafflangen/Rissegg mit acht Punkten. Die Mannschaft hat sich keineswegs aufgegeben, das sieht man an den gut besuchten Trainingsabenden“, so Wilhelm. „Wir haben halt das Problem, das alle zweiten Mannschaften haben. Wir spielen an jedem Sonntag mit einer anderen Aufstellung. Ein weiteres Manko ist unser schwacher Angriff, neun Tore in zwölf Spielen ist einfach zu wenig.“ Trotzdem ist der SVS-Coach optimistisch, dass der sein Team am Sonntagabend nicht mehr Träger der roten Laterne sein wird.

Tabellenführer Türkspor Biberach hat noch kein Spiel verloren, aber am letzten Spieltag gab es gegen Attenweiler/Oggelsbeuren das zweite Remis im laufenden Wettbewerb. Das erste Unentschieden gab es gleich zum Saisonauftakt beim SC Schönebürg. Jener SC, der zum ersten Rückrundenspiel folgerichtig bei Türkspor antritt. Bei genauer Betrachtung der Tabelle ist der Vorsprung von Türkspor nicht mehr so riesig. Laupertshausen/Maselheim kann den Tabellenführer noch ordentlich unter Druck setzen. Acht Punkte liegt die SGM hinter Türkspor, hat allerdings noch ein Nachholspiel gegen Alberweiler/Aßmannshardt (10. März). Gewinnt der Verfolger am am Sonntag und auch das Nachholspiel, schmilzt der Vorsprung auf fünf Punkte. Schon deshalb darf im Heimspiel gegen Schönebürg nichts anbrennen. Schönebürg steht aktuell auf Platz acht und will in der Rückrunde noch ein paar Plätze gutmachen.

Die SGM Laupertshausen/Maselheim hat Heimrecht gegen die SGM Stafflangen/Rissegg und tat sich zunächst schwer gegen Mettenberg, ging aber am Ende als klarer Sieger vom Platz. Den Gästen gelingt hin und wieder mal ein Achtungserfolg, wie die acht Punkte auf dem Konto beweisen. Die SGM Laupertshausen/Maselheim wird alles tun, um sich ihre gute Ausgangslage über den Winter zu erhalten. Spielort ist Maselheim.

Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren hält sich auf den ersten Tabellenplätzen und hat im Heimspiel gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II die besseren Karten. Der Höhenflug der Gäste ist längst zu Ende, wie die jüngste 1:5-Pleite gegen Mittelbiberach wieder bewies. Spielort ist Oggelsbeuren.

Der FV Rot musste mit einer unglücklichen Niederlage im Gepäck die Heimreise aus Alberweiler antreten und prompt wurden die Roter von Platz zwei auf vier zurückgestuft. In einem weiteren Auswärtsspiel reist der FV Rot zum FC Mittelbiberach. Der FCM ist im Tabellenmittelfeld platziert und entsprechend weit weg von den Spitzenplätzen. Wenn Rot die Niederlage schnell wegsteckt, kann es durchaus mit einem Auswärtserfolg in die Winterpause gehen.

Die SGM Alberweiler/Aßmannshardt hat den SV Mietingen II zu Gast. Die Gäste merken, wie jede zweite Mannschaft, dass mit zunehmender Spielzeit die Luft dünner wird. Um die Gastgeber braucht man sich keine Sorgen zu machen, sie kommen immer wieder zu ihren Punkten und sind deshalb in der vorderen Tabellenhälfte angesiedelt. Spielort ist Alberweiler.

Die SGM Äpfingen/Baltringen empfängt die SF Bronnen. Die SGM (Platz fünf) würde gerne noch etwas weiter nach oben klettern. Die SF Bronnen haben das wichtige Kellerduell gegen den SV Sulmetingen II mit 4:1 gewonnen, sind aber in diesem Spiel in der Außenseiterrolle. Spielort ist Äpfingen.