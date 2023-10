Sanierungsmobil macht Halt in Biberach

Um die Energiewende zu schaffen, müssen viele Gebäude in Biberach saniert werden. Doch wo fängt man mit einer Sanierung am besten an, welche Fördermöglichkeiten gibt es und was muss man auf jeden Fall beachten? Antworten auf diese Fragen gibt das Sanierungsmobil von Zukunft Altbau, das am Mittwoch, 11. Oktober, von 8 bis 13 Uhr einen Stopp auf dem Viehmarktplatz einlegt.

Vollgepackt mit neutralen anschaulich aufbereiteten Informationen bietet das Sanierungsmobil einen Anlaufpunkt für alle, die sich für eine energetische Gebäudesanierung und Energieeinsparungen interessieren. Im mobilen Pavillon auf dem Viehmarktplatz finden die Besucherinnen und Besucher am 11. Oktober Informationen zu Themen wie Heizungstausch und -optimierung, Dämmmaßnahmen oder Solarenergie.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landratsamt Biberach statt. Neutrale Informationen zur Sanierung gibt es auch kostenfrei am Beratungstelefon von Zukunft Altbau unter 08000/123333 oder per E-Mail an [email protected].