Sanierung des Straßennetzes im Landkreis Biberach

Im Jahr 2024 wird die Sanierung des Straßennetzes in Baden-Württemberg und der damit verbundenen Straßenbauwerke weiter vorangetrieben. Auch im Landkreis Biberach stehen einige Maßnahmen an. Dies geht aus der Pressemitteilung des CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger hervor.

„Ob mit Pkw oder Bus: Wer in ländlich geprägten Regionen mobil sein will, ist unabdingbar auf Straßen angewiesen. Es ist daher wichtig und richtig, dass in diesem Jahr im Landkreis Biberach neun Erhaltungsmaßnahmen angegangen werden und damit die Straßeninfrastruktur in Schuss gehalten wird. Das brauchen die Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Wirtschaft gleichermaßen“, sagt der Biberacher Landtagsabgeordnete Dörflinger, verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, bei der Vorstellung des Sanierungsprogramms 2024 für die Straßeninfrastruktur im Land.

Das Land investiert 2024 voraussichtlich rund 165 Millionen Euro in den Erhalt des Landesstraßennetzes. Darunter befinden sich im Kreis Biberach folgende Maßnahmen:

L 251: Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Warthausen, Bauabschnitt 1 (rund 100 Meter Baulänge).

L 251: Instandsetzung Rißbrücke in Warthausen.

L 266: Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Sulmingen - Heggbach (über zwei Kilometer Baulänge).

L 266: Fahrbahndeckenerneuerung Schemmerhofen - Äpfingen, Bauabschnitt 1 (über ein Kilometer Baulänge).

L 275: Fahrbahndeckenerneuerung Dürmentingen - Kanzach, Bauabschnitt 1 (über ein Kilometer Baulänge).

L 306: Fahrbahndeckenerneuerung Ingoldingen - Unteressendorf, Bauabschnitt 2 (über 0,5 Kilometer Baulänge).

Für Sanierungsmaßnahmen an Bundesstraßen im Land stellt der Bund zudem 2024 voraussichtlich rund 221 Millionen Euro zur Verfügung. Im Kreis Biberach betrifft dies folgende Maßnahmen:

B 30: Instandsetzung Brücke über L 266 bei Äpfingen.

B 312: Fahrbahndeckenerneuerung Uttenweiler (über 2,4 Kilometer Baulänge).

B 465: Fahrbahndeckenerneuerung Hetzisweiler - Oberessendorf (0,68 Kilometer Baulänge).