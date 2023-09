Sana-Klinik macht auf Unterfinanzierung aufmerksam

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sowie ihre Landeskrankenhausgesellschaften haben am Mittwoch, 20. September, im Rahmen der Kampagne „Alarmstufe Rot“ zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen, um auf die wirtschaftliche Situation im Gesundheitswesen sowie die damit verbundene zunehmende Schieflage der deutschen Kliniklandschaft aufmerksam zu machen. Krankenhäuser in ganz Deutschland beteiligten sich am Aktionstag ‐ so auch das Biberach Klinikum.

Nach Angaben der DKG werden die Krankenhäuser in Deutschland durch inflationsbedingte Kostensteigerungen für Energie, Medizinprodukte, Lebensmittel, Baumaßnahmen und Dienstleistungen bis Ende 2023 ein Defizit von rund zehn Milliarden Euro anhäufen. Dementsprechend benötigen Kliniken in diesem und im kommenden Jahr laut DKG 15 Milliarden Euro Soforthilfe, um alleine diese gestiegenen Kosten aufzufangen. Dazu kommt, dass die erheblichen Tarifsteigerungen der vergangenen Monate und die damit gestiegenen Personalkosten in den Erstattungen von Krankenkassen bisher unberücksichtigt bleiben. Kliniken haben dabei, im Gegensatz zu anderen Branchen, nicht die Möglichkeit, die gestiegenen Kosten an Patienten oder Kostenträger weiterzugeben. Das Biberacher Sana Klinikum, hat aus diesen Gründen mit roten Luftballons ein symbolisches Zeichen gegen die massive Unterfinanzierung deutscher Krankenhäuser gesetzt.