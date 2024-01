Sana-Gesundheitsforum 2024 startet im Februar

Im Rahmen des „Sana Gesundheitsforums“ informiert das interdisziplinäre Ärzte- und Expertenteam des Biberacher Klinikums auch 2024 regelmäßig über medizinische Themen. Den Auftakt zur monatlichen Vortragsreihe macht Max Thiemann, Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie, am 1. Februar mit dem Vortrag zum Thema „Aortenaneurysma - die tickende Zeitbombe?“

Mit dem Gesundheitsforum wollen die Veranstalter die Expertise des Klinikums bei regelmäßigen Vorträgen an Interessierte und Betroffene weitergeben. Die Ärzte informieren über medizinische Themen, Krankheitsbilder, Präventionsmaßnahmen sowie Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Damit sind die Vorträge für Menschen in allen Lebens- und Gesundheitsphasen interessant: Ob Patient, akut oder chronisch Erkrankter, Angehöriger oder auch Gesundheitsinteressierte. Im Anschluss an die Vorträge bleibt Zeit für Fragen an die Referenten und den Austausch untereinander.

Die Hauptschlagader (Aorta) spielt eine entscheidende Rolle für den Transport von sauerstoffreichem Blut zu den Organen und Geweben im Körper. Mit zunehmenden Alter oder wegen Schädigungen oder Schwächung kann sich die Gefäßwand der Aorta verändern. Hält die Aorta dem Druck des durchfließenden Bluts nicht mehr stand, können sich spindel- oder sackförmige Ausbuchtungen bilden - Aneurysmen. Sie treten oft ohne klar erkennbare Begleitsymptome auf und bleiben in vielen Fällen unbemerkt. „Allein über ein Vorsorge-Screening per Ultraschall kann abschließend geklärt werden, ob eine Gefäßerweiterung vorliegt und ob diese behandelt werden muss“, sagt Chefarzt Max Thiemann. „Es ist daher von zentraler Bedeutung, dass Personen im fortgeschrittenen Lebensalter und solche mit Risikofaktoren regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen.“

Das Risiko eines Aortenaneurysmas steigt mit dem Alter. Zwischen ein und drei Prozent der Menschen, die älter als 50 Jahre sind, sind betroffen. Bei Personen über 70 Jahren steigt das Risiko auf zehn Prozent an. Allgemein können alle Faktoren, die die Gefäßgesundheit beeinträchtigen, auch das Risiko für die Entstehung eines Aortenaneurysmas erhöhen.

Thiemann, Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie am Biberacher Klinikum, informiert am Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr, im Biberacher Sana-Klinikum (Veranstaltungsraum im EG) über neuste Erkenntnisse zu Aortenaneurysmen, Risikofaktoren und den Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten.

Veranstaltungen finden unter Einhaltung der im Klinikum geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt, die unter www.sana.de/biberach einsehbar sind. Es gilt im Klinikum derzeit keine allgemeine Maskenpflicht, das Tragen eines Mundschutzes wird aber empfohlen. Besucher werden auch gebeten, sich beim Betreten der Klinik die Hände zu desinfizieren. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung ist bis zum Vortag der Veranstaltung unter Telefon 07351/55-9820 oder per Mail an [email protected] möglich.