Samstagsspiele in Schwendi und Reinstetten

Am Samstag, 16. März, wollen die im Nachholspiel gut gestarteten SF Schwendi gegen die TSG Achstetten auf eigenem Platz nachlegen (Anpfiff: 15 Uhr). Titelfavorit SV Reinstetten ist in seinem Heimspiel gegen Schlusslicht SV Dettingen eindeutiger Favorit (Anpfiff: 16 Uhr).

Am Sonntag, 17. März, will der gut ins Fußballjahr gekommene SV Schemmerhofen im Heimspiel gegen den FV Olympia Laupheim II den Vorrundensieg wiederholen. Aufsteiger SV Burgrieden macht sich im Heimspiel gegen den TSV Kirchberg Hoffnungen auf seinen vierten Saisonsieg.

Der Dritte, die SGM Warthausen/Birkenhard, trifft in Birkenhard gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf auf einen kampfstarken und unbequemen Gegner. Der dritte Aufsteiger FC Wacker Biberach will gegen den SV Baustetten auf dem Kunstrasen am Erlenweg die Revanche für die derbe Vorrundenniederlage (Anstoß: jeweils 15 Uhr).

Die Partie des Tabellenzweiten SGM Ringschnait/Mittelbuch gegen den SV Steinhausen, ebenfalls in Biberach auf dem Kunstrasen am Erlenweg (Anpfiff: 17 Uhr), beschließt dann den 15. Spieltag.