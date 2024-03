Rund 150 Menschen haben sich am Nachmittag des Karfreitags auf dem Marktplatz zur Mahnwache des Biberacher Friedensbündnisses versammelt. Unter dem Motto „Erzähl’ mir vom Frieden“ gab es nachdenkliche Impulstexte, politische Appelle und Musik.

„Können Worte Waffen zum Schweigen bringen?“, stellte der evangelische Pfarrer Gunther Wruck gleich zu Beginn die Frage, die sich vermutlich angesichts der Konflikte in der Ukraine und in Gaza gerade viele stellen.

„Wir müssen nicht kriegs-, sondern friedenstüchtig werden“, forderte Berthold Seeger in seiner Rede. Es sei wichtig, den Frieden tagtäglich zu erarbeiten und zu schützen, „genauso wie wir die Demokratie schützen müssen“.

Seeger erinnerte an die Initiative der Biberacher Gruppe der katholischen Friedensbewegung Pax Christi, die in den 1980er-Jahren den sogenannten „Russenfriedhof“ an der Memminger Straße als Mahnmal zur Versöhnung mit den Ländern Osteuropas neu gestaltet hatte. Er berichtete auch von den dankbaren Reaktionen von Menschen aus der damaligen Sowjetunion. Es gebe noch viele Kriegsgräber in Oberschwaben, die sich für derartige Versöhnungsprojekte eigneten, sagte Seeger.

Peter Zoufal (v. l.), Albert Bücheler und Nice Huchler sorgten für die Musik bei der Mahnwache. (Foto: Gerd Mägerle )

Martin Hofbauer las aus einem Brief von Léon Faye, der während des Zweiten Weltkriegs in der französischen Résistance aktiv war. Im Januar 1945 wurde er von den Nazis in der Strafkolonie Sonnenburg (Westpreußen) ermordet. „Es war ein langer Weg zur Überwindung der Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Heute ist das Hinüber und Herüber selbstverständlich“, so Hofbauer. Das zeige, dass ein friedliches Miteinander von ehemaligen Feinden möglich ist.

Pfarrer Gunther Wruck widmete sich der Bremer Friedenspreisträgerin Maria Biedrawa. (Foto: Gerd Mägerle )

Gunther Wruck stellte in seiner Ansprache Maria Biedrawa vor, die dieses Jahr mit dem Bremer Friedenspreis der Stiftung „Die Schwelle“ ausgezeichnet wird. Seit 20 Jahren ist die Sozialpädagogin Biedrawa auf dem afrikanischen Kontinent in unterschiedlichen Kontexten und Ländern aktiv. Vielfältige Konflikte und bewaffnete Auseinandersetzungen lassen die Zivilbevölkerung mit Traumata zurück. Maria Biedrawa hilft Betroffenen mit Traumabegleitung. Als Logotherapeutin bringt sie hierbei ihre Kenntnisse ein.

Fünf Grundgedanken und vorläufige Lehren aus dem Ukraine- und Gazakrieg formulierte im Anschluss Alfons Siegel. „Der Ukrainekrieg stellt uns vor das Dilemma, Übel abzuwägen und uns für das wahrscheinlich kleinere zu entscheiden“, sagte er und meinte damit die militärische Unterstützung zur Verteidigung der Ukraine. Trotzdem müssten weiter gewaltfreie Alternativen erkundet werden, so Siegels zweiter Grundgedanke.

Alfons Siegel formulierte fünf Grundgedanken zu den aktuellen Konflikten in der Ukraine und Gaza. (Foto: Gerd Mägerle )

„Abschreckung erscheint derzeit unumgänglich, riskiert aber auch friedensschädliche Nebenwirkungen und ist deshalb durch Diplomatie zu flankieren.“ Auch wenn militärische Verteidigung und ihre Unterstützung notwendig sind, bergen sie laut Siegel Gefahren, die erkannt und eingegrenzt werden müssen.

Und zum Gazakrieg formulierte er folgende Überlegung: „Der Hamas-Überfall fordert verstärkte Solidarität mit Israel, aber auch deutliche Kritik an seinem unverhältnismäßigen Vorgehen im Gaza-Streifen.“ Solidarität mit Israel müsse also kritische Solidarität sein.

Christine Frey vom Friedensbündnis appellierte am Ende an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mahnwache: „Lassen Sie sich bitte nicht von Extremisten vor den Karren spannen. Grenzen Sie sich ab von Hass und Hetze.“ Mit einer Schweigeminute für die Opfer aller Kriege weltweit sowie Musik von Peter Zoufal, Albert Bücheler und Nice Huchler endete die Mahnwache.