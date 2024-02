Round Table sucht Projekte als Spendenempfänger

Im Rahmen der jährlichen Initiative „Los... mach was“ hat Round Table Ende vergangenen Jahres - pünktlich zum Biberacher Christkindlesmarkt - wieder Gelder für gemeinnützige und soziale Projekte ausgelobt. Der Biberacher Serviceclub unterstützt mit Spenden in Höhe von bis zu jeweils 5000 Euro. Sowohl Gruppen als auch Einrichtungen, die sich für gemeinnützige Projekte engagieren, können sich jetzt noch bis Donnerstag, 29. Februar, bewerben, wie Round Table Biberach mitteilt.

Die Biberacher Tabler setzen nach eigenen Angaben ihre erwirtschafteten Gelder ausschließlich für das Gemeinwohl ein. Wie bereits in den vergangenen Jahren stelle der Stand auf dem Biberacher Christkindlesmarkt dabei die Haupteinnahmequelle dar. Hinzu kämen die Einnahmen aus dem Verkauf eines eigens für Biberach kreierten Gins, dem „Beaver’s Crown“. Dieser sei im Biberacher Einzelhandel oder unter www.beaverscrown.de erhältlich.

Eine Bewerbung für Spendengelder im Rahmen der Aktion „Los… mach was“ enthalte eine kurze Beschreibung des Projekts sowie eine Aufstellung der hierfür benötigten Mittel. Unter den eingereichten Bewerbungen wählen die Mitglieder von Round Table in Abstimmung mit Oberbürgermeister Norbert Zeidler und der Sozialdezernentin des Landkreises Biberach, Petra Alger, die förderungswürdigen Projekte aus. Einsendungen sind unter rt75-biberach.de oder per Mail an [email protected] möglich.