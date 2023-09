Rot will erstmals gegen Bronnen punkten

In der Fußball-Kreisliga A II Riß gastiert Tabellenführer Türkspor Biberach beim SV Mietingen II. Im Rottalderby stehen sich der FV Rot und die SF Bronnen gegenüber. Ein Nachbarschaftsduell steigt zwischen der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren und der SGM Stafflangen/Rissegg. Ein Verfolgerduell bestreiten die SGM Alberweiler/Aßmannshardt und die SGM Laupertshausen/Maselheim.

Tabellenführer Türkspor Biberach reist zum SV Mietingen II. Besonders in den zweiten Halbzeiten kann Türkspor seine spielerische Überlegenheit ausspielen und kommt dann noch zu hohen Siegen, wie das 7:0 gegen den SV Sulmetingen II am vergangenen Spieltag wieder einmal zeigte. Ob dem der SV Mietingen II viel entgegensetzen kann, darf bezweifelt werden. Wenn Türkspor Biberach den Gegner von der ersten Minute an ernst nimmt, dürfte für ihn in Mietingen nichts anbrennen.

Im Rottalderby empfängt der FV Rot die SF Bronnen. FV-Rot-Trainer Miron Sander: „Gegen Bronnen haben wir etwas gutzumachen. In der abgelaufenen Spielzeit verloren wir gegen die SF Bronnen sechs Punkte. Meine Mannschaft ist gut drauf und ist inzwischen in der Kreisliga A angekommen nach der Saison 2022/23, wo wir uns als Aufsteiger langsam in die neue Spielklasse reintasten mussten. Wenngleich es natürlich immer noch Luft nach oben gibt. Da wir Heimrecht haben, wollen wir aus diesem Spiel unbedingt drei Punkte“, so Miron Sander weiter. Die SF Bronnen (drei Punkte) kränkeln sehr, wie die Heimniederlage gegen die SGM Warthausen/Birkenhard II wieder einmal deutlich zeigte.

Bisher geht der Plan von Jochen Hauler, Spielertrainer der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, auf. Seine Mannschaft spielt vorne mit und steht nach dem 7:0-Sieg gegen die SG Mettenberg auf dem zweiten Tabellenplatz. Zum Derby kommt die SGM Stafflangen/Rissegg angereist, die im Lokalkampf gegen den FC Mittelbiberach überraschend mit 2:0 erfolgreich war. Trotzdem ist der Gastgeber in dieser Begegnung in der Favoritenrolle. Spielort ist Oggelsbeuren.

Auf Augenhöhe dürfte das Duell der beiden Verfolgerteams SGM Alberweiler/Aßmannshardt und SGM Laupertshausen/Maselheim stattfinden. Die Gästemannschaft Laupertshausen/Maselheim besiegte die SGM Äpfingen/Baltringen zuletzt deutlich mit 3:0. Die Gastgeber holten beim SC Schönebürg am Ende doch noch einen Punkt. Die Tagesform wird diese Partie entscheiden. Spielort ist Alberweiler.

Ebenfalls nicht weit auseinander liegen die Vereine SGM Warthausen/Birkenhard II und SG Mettenberg. Beim Gastgeber SGM Warthausen/Birkenhard II zeigt nach zwei Siegen in Folge (SV Mietingen II und SF Bronnen) die Formkurve deutlich nach oben. Bei den Gästen aus Mettenberg geht der Daumen eindeutig nach unten, wie die 0:7-Klatsche gegen Attenweiler/Oggelsbeuren am letzten Spieltag deutlich zeigt. Mit nur einem Pünktchen steht Mettenberg ganz hinten. Auffallend sind auch die 22 Gegentore in fünf Spielen. Die gastgebende SGM Warthausen/Birkenhard hat die Favoritenrolle inne. Spielort ist Warthausen.

Es hat nicht den Anschein, dass der FC Mittelbiberach und der SC Schönebürg in dieser Spielzeit die Rolle spielen, die sie sich in der letzten Saison erarbeitet haben. Beide Mannschaften spielten da noch zumindest zeitweilig um Meisterschaft und Relegationsplatz. In Mittelbiberach kann es auch wieder nur für ein Team die volle Punktzahl geben und es wird dabei bleiben, dass beide Vereine im Tabellenmittelfeld angesiedelt sind.

Der nächste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II Riß im Überblick:

Samstag, 30. September, 16.30 Uhr:

FC Mittelbiberach ‐ SC Schönebürg

Samstag 30. September, 17 Uhr:

FV Rot ‐ SF Bronnen

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren ‐ SGM Stafflangen/Rissegg

Sonntag, 1. Oktober, 13.15 Uhr:

SGM Warthausen/Birkenhard II ‐ SG Mettenberg

Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr:

SV Mietingen II ‐ Türkspor Biberach

SGM Alberweiler/Aßmannshardt ‐ SGM Laupertshausen/Maselheim

Der nächste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II Riß im Überblick: