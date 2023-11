Rollerfahrer ohne Führerschein

Ein 17-Jähriger hat sich am Dienstag in Biberach der Kontrolle der Polizei entziehen wollen. Dies berichtet die Polizei. Gegen 8.30 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Biberach zwei Personen auf einem Roller am Bahnhof fest. Da der Fahrer mit seinem Zweirad auf dem Fußweg unterwegs war, wollte die Streife die beiden kontrollieren. Das schien den 17-Jährigen nicht zu interessieren, denn er flüchtete über den Fußweg entlang der Gleise in Richtung Breslaustraße. In der Nähe der Sportanlagen legte der Jugendliche den Roller ab und beide Personen flüchteten weiter zu Fuß. Der Polizei gelang es, den Fahrer einzuholen und vorläufig festzunehmen. Der Grund für die versuchte Flucht war schnell klar: Der 17-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.