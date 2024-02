Rollende Berufsinformation von Südwestmetall in Ehingen und Biberach

Der Metall- und Elektro-Infotruck (kurz M+E) von Südwestmetall besucht die Längenfeldschule in Ehingen (4. und 5. März) und das Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Biberach (6. und 7. März). Für die Jugendlichen steht im Inneren des Infotrucks das praktische Erleben im Vordergrund. „Ein Ausbildungsberuf bietet eine fundierte Basis, mit der den jungen Menschen viele Entwicklungsmöglichkeiten offenstehen“, wird Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm, in der Mitteilung des Verbands der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg zitiert.

Der M+E-InfoTruck ist zweigeschossig und enthält viele Exponaten, an denen sich die Schüler ausprobieren können. In der oberen Etage befindet sich ein 1,5 Quadratmeter großes Multitouchtable, an dem bis zu sechs Besucher gleichzeitig Arbeitsplätze und Berufe der M+E-Industrie erkunden und an der Produktion eines Autos mitwirken können. Ausgeführt werden die Truckeinsätze von einem pädagogischen Beraterteam. Das didaktische Konzept umfasst in der Regel 90-minütige Unterrichtseinheiten pro Klasse. Damit lässt sich der Truck organisatorisch gut in den Schulalltag einbinden.

Auf dem neuen Karriereportal der Metall- und Elektroindustrie, www.zukunftsindustrie.de, finden sich Infos zu den M+E-Ausbildungsberufen und Angaben, wie Schulen den M+E-InfoTruck anfragen können.