Rokoko-Tanzgruppe startet mit dem wöchentlichen Training

Die Rokoko-Tanzgruppe Biberach startet am Donnerstag, 22. Februar, wieder mit ihrem wöchentlichen Training. Interessierte Paare, die bei den Aufführungen „Tanz durch die Jahrhunderte“ mitmachen wollen, sind eingeladen, an den Trainingsabenden vorbeizuschauen und sich zu informieren. Neben den Auftritten im Rahmen des Schützenfests wird die Gruppe auch immer wieder zu Veranstaltungen außerhalb Biberachs eingeladen. So steht zum Beispiel ein Auftritt am 1. Mai auf der Gartenschau in Wangen auf dem Zeitplan. Treffpunkt zum wöchentlichen Training ist jeweils um 20 Uhr in der Schützenkellerhalle (Bismarckring 8a). Weitere Informationen findet man online auf www.rokoko-bc.de sowie auf Facebook und Instagram.